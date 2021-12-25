Кризис демократии: о чем свидетельствуют результаты выборов в Гонконге

В минувшее воскресенье, 19 декабря, в китайском специальном административном районе Гонконг состоялись выборы в Законодательный совет – местный парламент, который играет ключевую роль в самоуправлении мегаполиса и принимает либо вносит поправки в законодательные акты. Победу одержали лояльные к Пекину кандидаты в депутаты. Представители демократической оппозиции, которые возглавляли акции протеста с 2019 года, потерпели сокрушительное поражение. Они выступают за сохранение и укрепление автономии Гонконга, где сформировалась особая модель демократии с восточным колоритом на основе британских традиций государственного строительства.

Выборы в Гонконге. Фото: Слово и Дело

"Комментарии" разбирались, почему пришла в упадок модель "одно государство, две системы", по которой КНР и Гонконг выстраивали отношения с 1997 года, и как это отразится на ситуации в сфере международной безопасности.







В чем причины политического кризиса в Гонконге?





С 1898 по 1997 год Гонконг находился под властью Великобритании. По истечении 99-летнего договора аренды британское правительство вернуло эту территорию Китаю. В 1984 году Великобритания и Китай подписали декларацию о том, что вплоть до 2047 года социалистическая модель развития не будет распространяться на Гонконг, который сохранит привычный для местных жителей демократический режим, многопартийность, широкую автономию в сфере самоуправления, судебной системы, миграционной, таможенной, валютной политики. Сегодня Гонконг самостоятельно участвует во Всемирной торговой организации, Международном олимпийском комитете, в форуме Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, Международной морской организации, является мировым финансовым центром и независимой таможенной территорией.

По мнению аналитиков Ченг Сяо, Стива Чинга и Шуй Ки Вана, вхождение Гонконга в состав Китая принесло существенные экономические плюсы для бывшей британской колонии. Исчезли таможенные барьеры для гонконгских товаров на китайском рынке благодаря подписанному в 2003 году Соглашению о тесном экономическом сотрудничестве. Увеличились темпы экономического роста региона. С 1997 по 2020 год доход на душу населения в Гонконге увеличился с 23,5 до 62,5 тыс. долларов.

От возвращения Гонконга выиграл и Китай. Аналитик Йен Ни Ли считает, что Поднебесная благодаря Гонконгу получила "окно в мир", так как китайские фирмы воспользовались связями региона с глобальными инвесторами. Китайский экспорт в США через Гонконг облагается меньшими тарифами.

Однако воссоединение с Китаем повлекло за собой усиление влияния в Гонконге сторонников интеграции региона в политическую систему Китая более ускоренными темпами. Дело в том, что с 1997 года туда перебралось достаточно выходцев из других регионов Китая, в том числе зажиточные представители бизнеса. Население мегаполиса увеличилось с 6,5 до 7,39 млн человек с 1997 по 2021 год. Пекин сумел взять под свой контроль местные органы власти с помощью лоялистов. Например, глава администрации Гонконга Керри Лам, хоть и является беспартийной, но выступает за интеграцию региона в политическую систему Китая. Таких же взглядов придерживается львиная доля депутатов Законодательного совета.

Тем не менее, достаточно гонконгцев, особенно молодежь и интеллигенция, хотят развиваться так, как это было при британцах, и добиться расширения политической автономии региона, включая введение прямых выборов главы администрации Гонконга. Неудивительно, почему принятие Законодательным советом закона об экстрадиции скрывающихся от правосудия в Гонконге лиц в другие районы Китая и страны в июне 2019 года стало катализатором продолжительных акций протеста, сопровождавшихся столкновениями с силовиками, многочисленными арестами и политическими репрессиями. Ранее Гонконг считался гаванью для диссидентов.





Почему проиграла оппозиция в Гонконге?





Казалось бы, имевшие место акции протеста, на которых собиралось не менее миллиона гонконгцев, репрессивная политика Пекина и насаждение своих правил игры в самобытном Гонконге должны были гарантировать если не победу, то хотя бы солидное количество голосов представителям оппозиционных партий на выборах в Законодательный совет. Однако из 90 мест в парламенте Гонконга оппозиции удалось получить только... одно! Этим "счастливчиком" стал лидер небольшой центристской партии "Третья сила" Дик Чи-йен. Явка на выборах была крайне низкой – 30,2%.

Большая часть электората оппозиции не явилась на избирательные участки потому, что голосовать было не за кого, а их лидеров попросту отсеяли. В марте 2021 года по инициативе Пекина были введены изменения в избирательное законодательство Гонконга не в пользу оппозиции: пропорцию кандидатов в депутаты Законодательного собрания, которых может избирать народ, сократили с 50% до 22% (до 22 мест) и ввели квоту для ставленников Избирательной комиссии, в которой сидят протеже столичных коммунистов. Одним из нововведений стала обязательная проверка на предмет политической благонадежности всех кандидатов в специальном комитете.

В результате манипуляций с избирательным законодательством половину мест в Законодательном совете Гонконга получили ставленники Избирательной комиссии, а остальные мандаты – представители экономической элиты, которые не имеют ничего против сближения с Пекином, ведь экономики Китая и Гонконга развиваются по похожим законам рынка. Аналитик Мартина Йипа даже сомневается в самостоятельности Дик Чи-йена как политика, ведь раз он прошел проверку в специальном комитете, значит вполне устраивает коммунистический режим.

Китайские коммунисты "обескровили" гонконгских демократов. В конце июня 2020 года вступил в силу Закон "О совершенствовании правовой системы и правоприменительного механизма Гонконга", который позволил применять в регионе китайское законодательство, сократил автономию в юридической сфере, ввел пожизненное заключение за идеи выхода Гонконга из состава Китая, пособничество и сотрудничество с западными организациями. В течение года китайские правоохранители арестовали 100 человек на основании этого закона.

С помощью репрессий китайские власти вынудили покинуть Гонконг немало сторонников оппозиции. В основном они уехали в Великобританию, США, Тайвань, страны ЕС. Например, с января по октябрь 2020 года Великобритания предоставила 216 тыс. гонконгцам статус британских подданных из заморских территорий. С конца января 2021 года обладатели этого статуса получили право проживать в Великобритании без визы два срока подряд по пять лет и возможность получить британское гражданство по упрощенной схеме.

По мнению старшего сотрудника аналитического центра "Американский институт предпринимательства" Зака Купера, возможность эмигрировать в Великобританию по упрощенной схеме есть у 3 млн гонконгцев. В течении 2019-2020 годов свыше 9 тыс. жителей Гонконга получили вид на жительство в Тайване.





К каким последствиям приведет кризис в Гонконге?





Гонконгский кризис продемонстрировал слабость и нерешительность Запада в деле поддержки демократических движений в авторитарных государствах. Президент США Джо Байден часто рассуждает о важности защиты демократии, формировании демократических союзов в противовес влиятельным авторитарным странам. Критика репрессивной политики Китая в Гонконге звучала из уст руководства Великобритании, Австралии и ЕС. Тем не менее, Китай не столкнулся с какими-либо серьезными последствиями и ограничительными мерами, если не брать во внимание персональные санкции в отношении китайских чиновников, ответственных за притеснение уйгуров. Запад скорее готов забрать гонконгских протестующих к себе, чем помочь им отстоять свою автономию. Все дело в экономической взаимной зависимости Китая, США и ЕС, нежелании бизнеса рвать торговые связи из-за разногласий на идеологической почве.

Пассивная реакция Запада на проводимые репрессии в Гонконге воодушевляет китайские власти придерживаться решительной позиции в отношениях с Тайванем, который они воспринимают как отколовшуюся провинцию и рассматривают возможность включения острова в состав Китая по "гонконгскому сценарию". Тайвань фактически отделился от Китая после победы коммунистов в гражданской войне и провозглашения Китайской Народной Республики в 1949 году. Туда перебралось на тот момент легитимное правительство Китайской Республики. Действующий президент Цай Инвэнь выступает за развитие Тайваня как независимого государства, а председатель КНР Си Цзиньпинь считает остров частью Китая.

Как и Россия в случае с Украиной Китай регулярно проводит устрашающие военные маневры в непосредственной близости с островом. Последние учения с использованием кораблей и авиации состоялись в ноябре 2021 года в ответ на визит на Тайвань американской делегации при участии конгрессменов. Несмотря на отсутствие с 1979 года дипломатических отношений, США остаются для Тайваня важным экономическим и военно-политическим партнером, крупным поставщиком вооружений. Тем не менее, если США "проглотили" упразднение политической и юридической автономии Гонконга, с которым они развивают преференциальные торговые отношения, то не факт, что американцы вступятся за Тайвань. По крайней мере, такие мысли могут посещать чиновников из Пекина, которые наблюдают за поведением Запада.

Современный Китай оказался в той ситуации, когда может позволить себе действовать без оглядки на другие центры силы и заниматься геополитической экспансией. Насаждение Пекином своей линии в Гонконге сопровождается сближением с Москвой в противовес Западу. В начале декабря 2021 года заместитель министра иностранных дел Китая Чэн Гопин заявил о готовности Поднебесной укреплять стратегическое сотрудничество с РФ в сфере поддержания международной безопасности и борьбы с терроризмом. Фактически, Китай предложил России воплотить в жизнь идею "Большой двойки", которую предлагал экс-президент США Барак Обама китайскому лидеру. Вот только китайцам удобнее разделить ответственность в мире с россиянами, а не с американцами.

О наметившемся альянсе Китая и РФ в противовес США свидетельствует и поддержка председателем КНР Си Цзиньпинем требования президента Владимира Путина к Джо Байдену гарантировать, что НАТО не будет расширяться на восток. До недавнего времени Пекин соблюдал нейтралитет в европейских делах России и США. Москва в свою очередь осуждает создание США и их партнерами военных союзов Quad и AUKUS, нацеленных на сдерживание Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Для Украины такая тенденция достаточно опасна. Китай является для нас крупным торгово-экономическим партнером, а его поддержка инициатив России, которые идут в разрез с нашими интересами в сфере безопасности, не будут на пользу двусторонним отношениям. Интеграция в НАТО остается одним из приоритетов внешней политики Украины.

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