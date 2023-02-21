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Крепкие объятия: Германия потеряла 2,5% ВВП из-за зависимости от РФ

Энергетическая зависимость от России на фоне войны в Украине дорого обошлась Берлину

сегодня, 16:11
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Автор:

Давиденко Евгения

Неспровоцированная агрессия россии против Украины и вызванный ею рост цен на энергоносители стоят крупнейшей экономике Еврозоны – немецкой – около 100 миллиардов долларов, или 2,5% валового внутреннего продукта. Подсчетом занимались в Немецком институте экономических исследований (DIW), пишет "Финклуб".

Крепкие объятия: Германия потеряла 2,5% ВВП из-за зависимости от РФ

Фото: pixabay



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По словам руководителя DIW, Марселя Фрацшера, немецкая экономика больше пострадала от кризиса, поскольку больше зависит от российских энергоносителей, имеет высокую долю энергоемкой промышленности и очень зависит от экспорта и глобальных цепей поставок.


По его мнению, высокие цены на энергоносители сохранят свое влияние на германскую экономику в течение следующих десятилетий. Чтобы их компенсировать, немецким компаниям следует внедрять больше инноваций и повышать уровень производительности.


Между тем, в Ассоциации немецких торгово-промышленных палат (DIHK), считают, что до конца 2023 года война в Украине и ее последствия обойдутся Германии в около 4% ВВП: экономика ФРГ недополучит около 160 миллиардов евро.

Ранее военный аналитик по обороне Майкл Кларк проанализировал речь российского президента Владимира Путина и уверен, что для диктатора это начало третьей мировой войны. Майкл Кларк считает, что Путин своим выступлением полностью перекрыл путь дипломатическому и мирному решению начатой им войны в Украине. В выступлении Владимир Путин подчеркнул, что Россия якобы пыталась вести переговоры, однако у Европы и НАТО были секретные планы против РФ. Для него это начало третьей мировой войны, заключает слова Путина военный аналитик по обороне. Майкл Кларк добавляет, что война пошла не по плану российского диктатора, и теперь он вынужден объяснять своему народу, почему следует идти на большие жертвы.



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Источник: https://finclub.net/ua/news/nimechchyna-vtratyla-2-5protsent-vvp-cherez-viinu-v-ukraini.html
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