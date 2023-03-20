logo

BTC/USD

28198.76

ETH/USD

1780.74

LTC/USD

82.06

USD/UAH

38.62

EUR/UAH

40.90

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика внешняя политика Кремлевское безумие: Медведев угрожает ракетным ударом по Гааге
commentss НОВОСТИ Все новости

Кремлевское безумие: Медведев угрожает ракетным ударом по Гааге

В ответ на ордер на арест Путина

сегодня, 11:00
Поделитесь публикацией:
Автор:

Константин Куликов

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев, который известен своими радикальными заявлениями на грани безумия, отличился новым безумным спичем — в ответ на ордер на арест Путина Медведев пригрозил судьям Международного уголовного суда ракетным ударом с кораблей Северного флота. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на заявление Медведева, размещенное на его телеграмм-канале.

Кремлевское безумие: Медведев угрожает ракетным ударом по Гааге

Дмитро Мєдвєдєв відомий своїми божевільними заявами

По его мнению, решение суда является свидетельством окончательного развала системы международного права, где, говорит Медведев, господствуют англосаксонские страны. При этом Медведев, который не раз был замечен в использовании непарламентской лексики, и в этот раз не изменил себе, называя США "Пиндостаном".


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


"Очевидно, что поступила максимально жесткая вводная из того же Пиндостана, — пишет Медведев, которого некоторые западные политики уже публично называют "клоуном". — Понятно, что практической ценности никакой, но спасибо, что вспомнили. А вот последствия для международного права будут ужасающими. Включая постулаты о неотвратимости ответственности. Теперь никто ни в какие международные органы не пойдет, все будут договариваться между собой. Все бессмысленные решения ООН и других структур будут трещать по швам. Наступает мрачный закат всей системы международных отношений. Доверие исчерпано. И еще. Судьи МКС разухарились напрасно. Смотрите, мол, мы храбрые, не обо**ались поднять руку на крупнейшее ядерное государство. К сожалению, господа, все ходят под Богом и ракетами. Вполне можно представить точечное применение гиперзвукового "Оникса" с Северного моря с российского корабля по гаагскому зданию суда. Его не сбить, увы. И суд – лишь убогая международная организация, а не население страны НАТО. Поэтому и войну не начнут. Побоятся. И жалеть никто не будет. Так что, граждане судьи, внимательно смотрите в небо".

Напомним, что накануне МКС выдал ордер на арест Путина из-за обоснованного подозрения в совершении им военных преступлений, в частности насильственного вывоза украинских детей в Россию. Большинство экспертов сошлись во мнении, что это решение — окончательное "прощай" путинской России от Запада. Таким образом РФ четко дали понять, что Запад оставил какие-либо надежды на договоренность с Россией и главной предпосылкой для нормализации отношений является свержение путинского режима.

Между тем, в Кремле начали искать преемника Путина. А глава КНР высказался по поводу войны в Украине.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!