Кремлевское безумие: Медведев угрожает ракетным ударом по Гааге

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев, который известен своими радикальными заявлениями на грани безумия, отличился новым безумным спичем — в ответ на ордер на арест Путина Медведев пригрозил судьям Международного уголовного суда ракетным ударом с кораблей Северного флота. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на заявление Медведева, размещенное на его телеграмм-канале.

Дмитро Мєдвєдєв відомий своїми божевільними заявами

По его мнению, решение суда является свидетельством окончательного развала системы международного права, где, говорит Медведев, господствуют англосаксонские страны. При этом Медведев, который не раз был замечен в использовании непарламентской лексики, и в этот раз не изменил себе, называя США "Пиндостаном".

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"Очевидно, что поступила максимально жесткая вводная из того же Пиндостана, — пишет Медведев, которого некоторые западные политики уже публично называют "клоуном". — Понятно, что практической ценности никакой, но спасибо, что вспомнили. А вот последствия для международного права будут ужасающими. Включая постулаты о неотвратимости ответственности. Теперь никто ни в какие международные органы не пойдет, все будут договариваться между собой. Все бессмысленные решения ООН и других структур будут трещать по швам. Наступает мрачный закат всей системы международных отношений. Доверие исчерпано. И еще. Судьи МКС разухарились напрасно. Смотрите, мол, мы храбрые, не обо**ались поднять руку на крупнейшее ядерное государство. К сожалению, господа, все ходят под Богом и ракетами. Вполне можно представить точечное применение гиперзвукового "Оникса" с Северного моря с российского корабля по гаагскому зданию суда. Его не сбить, увы. И суд – лишь убогая международная организация, а не население страны НАТО. Поэтому и войну не начнут. Побоятся. И жалеть никто не будет. Так что, граждане судьи, внимательно смотрите в небо".

Напомним, что накануне МКС выдал ордер на арест Путина из-за обоснованного подозрения в совершении им военных преступлений, в частности насильственного вывоза украинских детей в Россию. Большинство экспертов сошлись во мнении, что это решение — окончательное "прощай" путинской России от Запада. Таким образом РФ четко дали понять, что Запад оставил какие-либо надежды на договоренность с Россией и главной предпосылкой для нормализации отношений является свержение путинского режима.

Между тем, в Кремле начали искать преемника Путина. А глава КНР высказался по поводу войны в Украине.