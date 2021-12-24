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Кремль утверждает, что "Северный поток-2" скоро заработает: в Москве назвали термины

Сертификация будет продолжаться до середины 2022 года

24 декабря 2021, 18:50
Автор:

Лиля Воробьева
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Представители российских властей утверждают, что новый газопровод Северный поток-2 будет завершен еще до конца этого года. Об этом информируют российские СМИ, обнародовав сообщения российского вице-премьера Александра Новака, пишет ТСН.

Кремль утверждает, что "Северный поток-2" скоро заработает: в Москве назвали термины

В Кремле назвали термины (фото из открытых источников)

Вместе с тем, процессы с сертификацией нового газопровода будут завершены только в конце первого полугодия 2022 года.

"Процесс сертификации "Северного потока-2" может быть завершен в середине 2022 года. Газопровод будет готов к работе к концу этого года. Кабмин надеется, что газ может пойти в середине следующего года", – проинформировал российский чиновник.

Важно, что представители российского "Газпрома" сообщили, что намерены до конца последнего месяца года заполнить голубым топливом еще одну – вторую магистраль газопровода. Первая нить была заполнена два месяца назад – в конце октября.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что   Россия использует рекордные цены на газ как средство давления на Европу . Европа платит рекордные цены на газ из-за неподписания долгосрочных контрактов на поставку и может изменить ситуацию, прекратив задержки проходящего из России в Германию газопровода "Северный поток-2". Такое заявление сделал в пятницу, 24 декабря, высокопоставленный российский чиновник. Цена на газ в Европе во вторник, 21 декабря, поднялась до нового рекорда – почти на 800% с начала года. В пятницу, 24 декабря, цена снизилась, но все еще была выше на 400%. Президент России Владимир Путин заявил в четверг, 23 декабря, что Германия перепродает российский газ Польше и Украине, что не способствует разгрузке перегретого рынка.


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Источник: https://tsn.ua/svit/u-rosiyi-zayavlyayut-scho-gazoprovid-pivnichniy-potik-2-bude-gotoviy-do-roboti-do-kincya-2021-go-1939966.html
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