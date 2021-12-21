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Кремль распространил заявление об американских наемниках, "хотящих использовать на Донбассе химическое оружие"

Шойгу рассказал, что в Украине якобы находятся члены американских ЧВК

21 декабря 2021, 18:20
Автор:

Лиля Воробьева
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Глава оборонного ведомства РФ Сергей Шойгу сделал заявление о том, что якобы частные военные компании из Америки готовят провокацию с использованием химических компонентов в восточном регионе нашей страны. Он сообщил об этом на заседании коллегии оборонного ведомства в Москве, на котором присутствовал президент Владимир Путин. О заявлении российского министра информируют пропагандистские СМИ России.

Кремль распространил заявление об американских наемниках, "хотящих использовать на Донбассе химическое оружие"

Сергей Шойгу (фото из открытых источников)

По его словам, чтобы осуществить провокации в города Авдеевка и Красный Лиман ввезены резервы неизвестного химического компонента.

Как отметил российский министр обороны, в Донецкой области находятся 120 специалистов американских ЧВК, тренирующих украинских спецназовцев.

"Они оборудуют огневые позиции в жилых домах и социально значимых объектах, осуществляют подготовку украинских сил специальных операций и радикальных вооруженных группировок к активным боевым действиям", — сказал Сергей Шойгу.

Важно, что на фоне грядущей российской агрессии на украинские территории и увеличения численности вооруженных группировок вооруженных сил РФ возле украинских рубежей, кремлевские власти угрожают силовыми действиями Альянсу и Соединенным Штатам по предоставлению гарантий Кремлю, что наша страна не будет членом Альянса.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Путин обвинил Запад в эскалации напряженности в Европе. В разговоре с высшими военными должностными лицами Путин сказал, что Россия "адекватно" ответит на любую западную агрессию и будет развивать свою армию дальше. Россия собрала десятки тысяч военнослужащих на границе с Украиной, требуя от НАТО отказаться принимать бывшую советскую республику как члена и гарантировать, что там не будет размещено оружие или войска.


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Источник: https://www.rbc.ru/politics/21/12/2021/61c1b7ae9a79477166a03d47?from=from_main_1
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