Глава оборонного ведомства РФ Сергей Шойгу сделал заявление о том, что якобы частные военные компании из Америки готовят провокацию с использованием химических компонентов в восточном регионе нашей страны. Он сообщил об этом на заседании коллегии оборонного ведомства в Москве, на котором присутствовал президент Владимир Путин. О заявлении российского министра информируют пропагандистские СМИ России.

Сергей Шойгу (фото из открытых источников)

По его словам, чтобы осуществить провокации в города Авдеевка и Красный Лиман ввезены резервы неизвестного химического компонента.

Как отметил российский министр обороны, в Донецкой области находятся 120 специалистов американских ЧВК, тренирующих украинских спецназовцев.

"Они оборудуют огневые позиции в жилых домах и социально значимых объектах, осуществляют подготовку украинских сил специальных операций и радикальных вооруженных группировок к активным боевым действиям", — сказал Сергей Шойгу.

Важно, что на фоне грядущей российской агрессии на украинские территории и увеличения численности вооруженных группировок вооруженных сил РФ возле украинских рубежей, кремлевские власти угрожают силовыми действиями Альянсу и Соединенным Штатам по предоставлению гарантий Кремлю, что наша страна не будет членом Альянса.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Путин обвинил Запад в эскалации напряженности в Европе. В разговоре с высшими военными должностными лицами Путин сказал, что Россия "адекватно" ответит на любую западную агрессию и будет развивать свою армию дальше. Россия собрала десятки тысяч военнослужащих на границе с Украиной, требуя от НАТО отказаться принимать бывшую советскую республику как члена и гарантировать, что там не будет размещено оружие или войска.

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