После предположения президента Южной Кореи о возможности предоставления Украине военной помощи в случае массированной атаки на мирное население или нарушения законов войны, Кремль озвучил угрозы в адрес этой страны. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на заявление заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева, используемого для подобных неуравновешенных заявлений.

Лідер КНДР виступає союзником КНР та Росії

Медведев угрожает предоставить новейшие образцы российского оружия противнику Юга – КНДР, с которой Сеул находится в состоянии войны.

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"Появились новые желающие помочь нашим врагам, — написал в своем телеграмм-канале Медведев. — Президент Южной Кореи Юн Сок Йоль заявил, что, в принципе, это государство готово поставить киевскому режиму оружие. К тому же еще недавно южнокорейцы горячо уверяли, что возможность поставки летального оружия Киеву полностью исключают. Интересно, что скажут жители этой страны, когда увидят новые образцы российского оружия у своих ближайших соседей – наших партнеров из КНДР?".

Президент Корейской республики ранее в частности заявил:

"Если будет ситуация, с которой международное сообщество не сможет примириться, к примеру, масштабное нападение на гражданских, массовое убийство или грубое нарушение законов войны, нам может быть трудно настаивать только на гуманитарной или финансовой помощи", — сказал Юн Сок Йоль. — "Уверен, что не будет ограничений на объем поддержки для обороны и восстановления страны, подвергшейся незаконному вторжению как по международному, так и по национальному законодательству. Впрочем, учитывая наши отношения со сторонами, вовлеченными в войну, и ситуацию на поле боя, мы будем принимать наиболее подходящие меры".

Тем временем, Украина ответила на встречу Лукашенко и главаря террористов.

А президент Бразилии изменил свое мнение относительно целостности Украины.



