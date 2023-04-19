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Кремль озвучил угрозы в адрес Южной Кореи

Для этого, в очередной раз, используют Дмитрия Медведева

сегодня, 12:45
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Автор:

Константин Куликов

После предположения президента Южной Кореи о возможности предоставления Украине военной помощи в случае массированной атаки на мирное население или нарушения законов войны, Кремль озвучил угрозы в адрес этой страны. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на заявление заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева, используемого для подобных неуравновешенных заявлений.

Кремль озвучил угрозы в адрес Южной Кореи

Лідер КНДР виступає союзником КНР та Росії

Медведев угрожает предоставить новейшие образцы российского оружия противнику Юга – КНДР, с которой Сеул находится в состоянии войны.


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"Появились новые желающие помочь нашим врагам, — написал в своем телеграмм-канале Медведев. — Президент Южной Кореи Юн Сок Йоль заявил, что, в принципе, это государство готово поставить киевскому режиму оружие. К тому же еще недавно южнокорейцы горячо уверяли, что возможность поставки летального оружия Киеву полностью исключают. Интересно, что скажут жители этой страны, когда увидят новые образцы российского оружия у своих ближайших соседей – наших партнеров из КНДР?".

Президент Корейской республики ранее в частности заявил:

"Если будет ситуация, с которой международное сообщество не сможет примириться, к примеру, масштабное нападение на гражданских, массовое убийство или грубое нарушение законов войны, нам может быть трудно настаивать только на гуманитарной или финансовой помощи", — сказал Юн Сок Йоль. — "Уверен, что не будет ограничений на объем поддержки для обороны и восстановления страны, подвергшейся незаконному вторжению как по международному, так и по национальному законодательству. Впрочем, учитывая наши отношения со сторонами, вовлеченными в войну, и ситуацию на поле боя, мы будем принимать наиболее подходящие меры".

Тем временем, Украина ответила на встречу Лукашенко и главаря террористов.

А президент Бразилии изменил свое мнение относительно целостности Украины.




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Тобто Південна Корея дала підказку Зе і Азову: будуть відосики схожі на Бучу і Маріуполь - розглянемо поставку вбивчого заліза.


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