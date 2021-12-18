Кремль отправил бомбардировщики для патрулирования границ Беларуси

Российская Федерация направила в Беларусь стратегические истребители Ту-22М3 для совместного патрулирования территорий на западной границе. Об этом сообщает в социальных сетях оборонное ведомство республики Беларусь.

Ту-22М3 (фото из открытых источников)

По обнародованной информации, патрулировать российские и белорусские границы будет смешана тактическая группа, в состав которой входят многофункциональные истребители СУ-30СМ российских и белорусских воздушных сил. Ее будут усиливать стратегические бомбардировщики Ту-22М3 военно-космических сил РФ. Эту новость подтвердили в российском оборонном ведомстве.

Как отмечено на сайте оборонного министерства России, два дальних истребителя Ту-22М3, представляющих российские воздушно-космические силы, совершили патрулирование над воздушным пространством Беларуси.

Отмечено, что это патрулирование над границами длилось около 4 часов.

В тексте сообщения российского оборонного ведомства утверждается, что во время продолжительности полетов "были отработаны вопросы решения совместных задач с авиацией и войсками противовоздушной обороны Вооруженных сил Республики Беларусь".

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Россия уведомила США конкретные предложения . Россия передала Соединенным Штатам конкретные предложения по обязательным гарантиям безопасности, которые она хочет от Запада, во время встречи с помощником госсекретаря США Карен Донфрид в Москве в среду, 15 декабря. Такое объявление было сделано в Кремле. Американский дипломат прибыл на переговоры в то время, когда напряженность между Востоком и Западом резко возросла из-за наращивания российских войск вблизи Украины. Западные страны предупредили, что Россия может начать новое нападение на Украину, которое Москва отрицает.

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