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Кравчук рассказал о планах Путина на Донбасс

России и Путину война на Донбассе надоела, уверен Леонид Кравчук

сегодня, 14:26
Автор:

Виолетта Комаровская

Руководству России и лично Владимиру Путину война на Донбассе уже надоела и они тоже хотят мира. Такое заявление сделал руководитель украинской делегации ТКГ в Минске Леонид Кравчук в интервью изданию "Сегодня". При этом, уверят он, ждать, что Москва пойдет на уступки не стоит. 

То, что Путин мог устать от войны на Востоке Украины, - это лишь предположение Кравчука. Сам российский президент подобных заявлений не делал. Но первый президент Украины уверен, что именно так все и есть. 

Кравчук рассказал о планах Путина на Донбасс

Леонид Кравчук

"Я очень внимательно прислушиваюсь к тому, что говорят россияне: президент, министр иностранных дел, Грызлов, Козак. Я чувствую - они хотят мира на Донбассе. Просто чувствую все это. Конечно, я не заглянул каждому из них в душу. Но для России эта война также несет материальные потери, гибнут их люди. Войну нельзя продолжать. Ее нужно закончить", - говорит Леонид Кравчук. 

При этом он сомневается, что сейчас получится закончить войну на условиях Украины.

"Я уверен, что Москва не будет цепляться за вопросы статуса Донбасса. Что касается других уступок, они не хотят их. Мы к этому готовы, они - нет. Если мы увидим, что наши старания напрасны, то мне хватит мужества, чтобы сказать, что мы сделали все, что могли, и Минск больше не работает. Тогда будем искать другие возможности", - отметил глава украинской делегации в ТКГ. 

Напомним, что в законе об особом статусе Донбасса говорится, что он вступит в силу лишь тогда, когда с территории Украины будут выведены все незаконные вооруженные формирования. 

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что на Донбассе погиб украинский разведчик


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