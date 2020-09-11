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Кравчук рассказал, когда пройдет новая инспекция Шумов

Глава ТКГ рассчитывает, что это произойдет в ближайшее время

сегодня, 11:43
Автор:

Владимир Лавский

Глава Трехсторонней контактной группы в Минске Леонид Кравчук прокомментировал обстрел позиций Вооруженных сил Украины у поселка Шумы, где должно было пройти совместное инспектирование объекта. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "1+1". 

Кравчук рассказал, когда пройдет новая инспекция Шумов

"Украинская сторона считает, что вчера была явная провокация. Конечно, для начала надо изучить ситуацию, разобраться, что случилось на самом деле. Поверьте, ситуация меняется каждый день. Покамест я не могу говорить ничего конкретного, но считаю, что инспекция должна пройти в ближайшее время", - сообщил Леонид Кравчук. 

Как ранее писали "Комментарии", в четверг, 10 сентября, пророссийские боевики обстреляли позиции ВСУ, где должна была пройти встреча представителей СЦКК и ОБСЕ.

Как считают в штабе, "такие действия противоположной стороны свидетельствуют о желании врага осознанно не просто нарушать действующие соглашения, но и открыто провоцировать украинских военных. В свою очередь Украина вновь показала всему миру искреннее желание мира на Донбассе, а враг рушит все попытки для этого. Благодаря оперативным действиям украинской разведки, попытки военных формирований Российской Федерации были предугаданы. Поэтому мы успели эвакуировать не только военных, а и представителей дипломатической миссии". 


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