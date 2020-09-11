Кравчук рассказал, когда пройдет новая инспекция Шумов

Глава Трехсторонней контактной группы в Минске Леонид Кравчук прокомментировал обстрел позиций Вооруженных сил Украины у поселка Шумы, где должно было пройти совместное инспектирование объекта. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "1+1".

"Украинская сторона считает, что вчера была явная провокация. Конечно, для начала надо изучить ситуацию, разобраться, что случилось на самом деле. Поверьте, ситуация меняется каждый день. Покамест я не могу говорить ничего конкретного, но считаю, что инспекция должна пройти в ближайшее время", - сообщил Леонид Кравчук.

Как ранее писали "Комментарии", в четверг, 10 сентября, пророссийские боевики обстреляли позиции ВСУ, где должна была пройти встреча представителей СЦКК и ОБСЕ.

Как считают в штабе, "такие действия противоположной стороны свидетельствуют о желании врага осознанно не просто нарушать действующие соглашения, но и открыто провоцировать украинских военных. В свою очередь Украина вновь показала всему миру искреннее желание мира на Донбассе, а враг рушит все попытки для этого. Благодаря оперативным действиям украинской разведки, попытки военных формирований Российской Федерации были предугаданы. Поэтому мы успели эвакуировать не только военных, а и представителей дипломатической миссии".



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