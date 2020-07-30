Кравчук прокомментировал тактику переговоров по Донбассу

В частности, по словам Кравчука, его миссия как главы украинской делегации в ТКГ состоит в том, чтобы закончить войну и чтобы в Украине был мир.

"Такая у меня миссия остается, чтобы на Донбассе и в Украине был мир. Я буду делать для этого все, что смогу. Будем идти на компромиссы", - заявил Кравчук.

В то же время он подчеркнул, что компромиссы возможны в вопросе "как управлять ситуацией", но вопросы суверенитета, территориальной целостности, независимости компромиссам не подлежат.

Кравчук считает необходимым договариваться об управлении на Донбассе, что принесет пользу людям, которые там живут.

"Есть статус Донбасса, а есть статус управления территорией Донбасса, статус местного самоуправления, есть политический статус Донбасса. Я буду выступать за то, чтобы от общих слов переходить к конкретным действиям. Чтобы это было управление, которое принесет пользу людям, живущим там, и люди почувствуют, что они являются хозяевами своей земли", - пояснил он.

Ранее "Комментарии" узнали у экспертов, какая польза от назначения Леонида Кравчука председателем ТКГ.