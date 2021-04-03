Кравчук назвал главную цель Путина в отношении Украины

Глава украинской делегации в минской ТКГ и первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал о том, что президент России Владимир Путин думает о нашей стране и назвал главную цель главы Кремля в нашем отношении. Об этом он сообщил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

Владимир Путин

По словам Кравчука, Россия выступает против установления мира на Донбассе в минских переговорах. Он отметил, что террористы на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей не принимают решение о прекращении огня из-за того, что такие вопросы решаются в Кремле.

Первый президент заявил, что Россия и боевики на Донбассе не хотят мира на Донбассе, поскольку отказываются соблюдать режим полного прекращения огня. Он отметил, что в Москве не воспринимают Украину в качестве независимого государства, а Владимир Путин считает, что наша страна должна быть уничтожена.

Глава украинской делегации подчеркнул, что не нужно драматизировать и разводить панику насчет возможности полномасштабной войны с Россией, а наоборот укреплять оборону нашей страны и единство общества по этому вопросу.

Справка: с апреля 2014 года в отдельных районах Донецкой и Луганской областей продолжается российская вооруженная агрессия против Украины, в которой принимают участие незаконные вооруженные формирования и регулярные войска РФ. За время конфликта погибло более 14 тысяч украинских граждан.

Сама Россия свое участие в конфликте отрицает, называя себя посредником в переговорах, несмотря на многочисленные доказательства ее прямого вторжения на территорию Украины. Войне на Донбассе предшествовала аннексия Крыма Россией в марте 2014 года.

Ранее "Комментарии" сообщали о введении локдауна в двух городах Украины.

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