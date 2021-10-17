Конституционному Суду Украины (КСУ) исполнилось 25 лет. Что можно сказать о его работе ранее и сейчас? К чему всё идет, учитывая, что тот же Европейский Союз призывает к скорейшему внедрению судебной реформы и реформе Конституционного Суда Украины? На эти вопросы изданию "Комментарии" ответили эксперты.

Конституционному суду - 25: работа КСУ тогда и сейчас - фото из открытых источников

Настолько большого давления на судей КСУ не позволял себе ни один президент Украины

Ростислав Кравец, адвокат, глава профсоюза Украинская независимая фундация юристов, глава АО "Кравец и партнеры" отмечает:

"Надо быть объективными. Говорить, что КСУ был независим все 25 лет, нельзя. Каждый президент старался на него повлиять, как-то принудить к принятию тех решений, которые были нужны на тот момент. Но такого, что происходит сейчас, не было никогда. Настолько большого давления на судей КСУ не позволял себе ни один президент Украины. Касательно заявлений наших т.н. иностранных партнеров, я их расцениваю как попытку захвата власти и полного внешнего управления".

По мнению эксперта, на сегодняшний момент в законодательном поле внешнему управлению могут противостоять только два суда – Окружной административный суд г. Киева (ОАСК) и Конституционный Суд Украины.

"В последние годы их пытаются максимально дискредитировать. Причем этим занимаются иностранцы и органы, на мой взгляд, им подведомственные, которыми они управляют, – отмечает Ростислав Кравец. – Кроме того, в связи с незаконным отстранением двух судей КСУ – главы суда Тупицкого и судьи Касминина, любые решение, которые принимает КСУ, нельзя считать легитимными. Об этом уже высказался Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Когда аналогичная реформа под аплодисменты ЕС была проведена с Конституционным судом Польши. Теперь ЕСПЧ указывает, что решения, принятые в таком составе Конституционным судом Польши, не являются законными".

Касательно заявлений Венецианской комиссии о необходимости проведения реформ – это политика двойных, а то и тройных стандартов, считает эксперт.

"В аналогичной ситуации с КС Молдовы они утверждают о недопустимости вмешательства в его деятельность. Что же касается КС Украины, то на это закрывают глаза и даже приветствуют, – подчеркивает Ростислав Кравец. – На сегодняшний момент КСУ, на мой взгляд, утратил свои функции и находится в таком состоянии, когда вроде бы и рассматривает дела, но все решения, которые сейчас принимает, без допуска двух судей, на мой взгляд, являются нелегитимными".

Основной Закон в Украине нарушался постоянно, и одним из основных пособников в его нарушении неизменно становился Конституционный суд

Эксперт Украинского института политики Даниил Богатырев, говоря о Конституции как таковой и Конституционном суде как органе, ответственном за ее толкование, подчеркнул, что Основной Закон в Украине нарушался постоянно с момента его принятия в 1996 году.

"И одним из основных пособников в его нарушении неизменно становился Конституционный суд, – акцентирует Даниил Богатырев. – Задуманный как независимый орган, трактующий Конституцию, де-факто, в условиях украинской политической системы он становится инструментом в руках каждого президента по достижению собственных политических задач".

По мнению эксперта, управляемая Верховная Рада штампует один антиконституционный закон за другим, а управляемый Конституционный суд, в зависимости от политической конъюнктуры, признаёт "соответствие" либо "несоответствие" этих законов Конституции.

Ранее "Комментарии" писали, что не так с Конституцией Украины.

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