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Конгресс США поддержал открытие ленд-лиза для Украины: что это значит

В тексте документа речь идет о расширенных полномочиях президента США по передаче Украине оборонных средств

28 апреля 2022, 23:31
Автор:

Лиля Воробьева
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Представители нижней палаты американского Конгресса рассмотрели и поддержали закон об открытии ленд-лиза для нашей страны. Об этом рассказал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в социальных сетях.

Конгресс США поддержал открытие ленд-лиза для Украины: что это значит

Конгресс США поддержал открытие ленд-лиза для Украины (фото из открытых источников)

"Великолепные новости. Закон о ленд-лизе и защите демократии в Украине был рассмотрен Палатой представителей и проголосован сегодня в США", — написал чиновник в своем сообщении.

Как отметил глава ОП Украины, в документе идет речь о предоставлении американскому президенту расширенных полномочий, чтобы передавать или предоставлять в аренду нашей стране оборонные средства для "защиты гражданского населения от российского военного вторжения" и на другие цели.

После того, как акт будет принят, глава Белого Дома обязан в срок 60 дней постановить ускоренную процедуру для доставки продукции.

"Закон о ленд-лизе позволяет значительно ускорить поставки нам вооружения, транспорта, продовольствия и помощи из США. И все это позволит нам выбить российскую армию с наших территорий. Также следует понимать, что ленд-лиз означает уверенность США в победе Украины над Россией. Это будет важная победа нашего несокрушимого народа, который смог объединить вокруг себя цивилизованный мир в борьбе с российским злом", – резюмировал Андрей Ермак.

Напомним, что "Комментарии" информировали о выступлении Джо Байдена . 28 апреля президент США Джо Байден выступил с очередным обращением по поводу ситуации в Украине. Во время обращения лидер Америки рассказал о новых шагах, позволяющих остановить и ослабить агрессию Кремля. Президент США направил в конгресс инициативу, позволяющую изымать имущество российских олигархов, а вырученные деньги направлять в Украину.


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Источник: https://t.me/ermaka2022/399
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