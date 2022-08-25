Конец "эпохи достатка": прогнется ли под РФ Европа, обремененная энергетическим кризисом и засухой

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страна переживает конец "эпохи изобилия", поэтому гражданам следует приготовиться к тяжелой зиме и будущим экономическим последствиям. Президент Украины Владимир Зеленский во время совместного брифинга с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном в Киеве 24 августа напомнил, что РФ проводит информационные атаки на разные государства, создает энергетические риски, использует ядерный шантаж и блокирование Черного моря. Но призвал Европу ни поддаваться, ни терять инициативы, не расслабляться и не дать стране-агрессору заморозить конфликт. Повлияют ли экономические трудности, вызванные жарой и газовым кризисом на военную и другую помощь Украине со стороны европейцев? С таким вопросом "Комментарии" обратились к экспертам.

Засуха в Европе повлияла на экономику (фото из открытых источников)

Заявление Макрона о конце "эпохи изобилия" — это, скорее, подыгрыш России.



Политический и экономический эксперт, председатель благотворительного фонда "Новая дорога" Валерий Клочок рассуждает так:



"Безусловно, Европу ждет очень непростая зима. Россия прилагает для этого максимальные усилия, пойдя даже на открытый газовый шантаж. Нефтяной вопрос пока находится в статус-кво – нефтепродукты из РФ едут в Европу без проблем. А по газу – да, цена подскочила на спотовых рынках до 3 тыс. долларов за тысячу кубов. Это привело к ряду неприятных экономических процессов. В частности, инфляция в Европе подскочила почти до 9%. Цены на энергоносители бьют рекорды. И это, конечно, тяжелое бремя для европейской экономики".

"В то же время, — продолжает эксперт, заявление Макрона о конце "эпохи изобилия" — это, скорее, подыгрыш России. Мол, смотрите, если мы не будем делать так и так, нас ждут непростые времена".

"Но подобные трудности, напомню Макрону, были и в разгар пандемии коронавируса. Когда, опять же, на фоне газового шантажа со стороны РФ цена на газ на спотовых рынках была рекордной. И возникает логичный вопрос – а что Франция сделала, чтобы уменьшить зависимость от российских энергоресурсов? Ответ очевиден – ничего. И это не послужило причиной получения Макроном второго президентского срока. И речь не только о Макроне. В тех же Германии, Италии, других лидерах ЕС боятся решительных и действенных шагов по диверсификации поставок газа. В конце концов – имеют, что имеют", – резюмирует Валерий Клочок.

Между тем, отмечает он, все чаще поднимается тема. якобы "усталость Европы" от российско-украинской войны. Задается вопрос – не сократят ли представители ЕС свою поддержку нашей стране?

"С моей точки зрения, европейцы определили для себя объем помощи, которую могут оказывать Украине. Кто делает это в большей степени, кто — меньше. И это не изменит рост цен на энергоносители или еще что-то… Правда, нам бы хотелось, чтобы эта помощь оказывалась быстрее. Что позволило бы нам быстрее выйти на позиции, которые позволили бы именно Украине диктовать условия агрессору, – объясняет эксперт. – Да. В общем, эта европейская помощь не идет ни в какое сравнение с объемом вооружения и финансов, идущих в Украину из США. Приходится с сожалением констатировать, что ЕС занял нерешительную позицию. Да, та самая недавно проанонсированная помощь вооружением из Германии – не маленькая. Но она очень растянута во времени. Да и заявление британского премьера (пока) Бориса Джонсона о выделении нашей стране нового пакета помощи (более 50 миллионов фунтов стерлингов) также не имеет особой мощности. Хотя Британия, следует признаться, оказывает нам значительную помощь – и финансами, и вооружением".

Некоторые европейские политики будут оспаривать доминирующий курс в поддержку Украины



Кандидат политических наук, политолог Алексей Якубин уверен, что заявление Макрона явно имеет внутри французскую окраску.

"Скорее всего, во Франции закончится период государственного субсидирования цен на энергоносители – и Макрон прекрасно понимает, что у граждан будут вопросы к его правительству, – объясняет он. – Этот факт есть. Но при этом нужно понимать, что война в Украине – самый большой конфликт в Европе после 1945 года. И это шок не только для украинцев (понятно, что нам сложнее всего), но и для всех жителей ЕС. Раскручивается инфляция, на горизонте очень проблемный отопительный сезон. Цены на энергоносители бьют рекорды, есть логистические сбои. К тому же, Европа столкнулась с климатическими ударами. Самое жаркое лето, пожалуй, за весь период наблюдений. Пересохли или обмелели водоемы, сложности со сбором урожая. Наплыв мигрантов из Украины. И так дальше. Вызовов очень много".

И все же, отмечает Алексей Якубин, Запад, видя всю жестокость войны, которую ведет Россия, понимает, что в этой ситуации прекратить помогать Украине – нельзя. Потому что этот конфликт связан с экзистенциальными вопросами самого Запада. Как дальше выстраивать безопасную, энергетическую, миграционную и другие политики?

"Не исключаю, что некоторые европейские политики будут оспаривать доминирующий курс в поддержку Украины. И их ближе к зиме станет больше. Но мне кажется, что магистральное направление в контексте поддержки нашей страны будет сохраняться", – прогнозирует политолог.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, наступил ли уже переломный момент в российско-украинской войне.

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