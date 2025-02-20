Кого команда Трампа на самом деле не любит в Офисе президента: фактчекинг

Политика президента Украины Владимира Зеленского привела к тому, что у страны нет собственного плана действий, а расчет на позицию президента США Дональда Трампа пока не оправдывается. Кроме того, команда Трампа якобы не хочет поддерживать контакты с главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком. Такое мнение выразил бывший министр внутренних дел Украины Юрий Луценко.

Трамп и его команда "не любят Ермака", считает Юрий Луценко. Коллаж: Комментарии

"Как-то Моше Даян, государственный и военный деятель Израиля сказал: американцы предлагают нам деньги, оружие и советы. Мы берем деньги и оружие, а от советов отказываемся. Этот подход в полной мере отвечает вчерашним "советам" Трампа по Украине", — написал бывший генпрокурор.

По его оценке, Зеленский, "конечно, полностью провалил свою главную задачу" – удержание международного антипутинского фронта.

"Все эти игры в форумы мира и планы несокрушимости привели к тому, что собственного Плана для Украины у его команды нет. С декабря прошлого года только заявления, что вся надежда на Трампа. А Трамп и его команда категорически не хотят иметь коммуникации с Ермаком", — отметил Луценко.

Зеленский, в свою очередь, "категорически против замены этого деятеля", указывает бывший глава МВД. Поэтому россияне "получили однополярный доступ к Трампу", считает политик. А Трамп в итоге "выдает все более неприемлемые для Украины пассажи".

"А мы остались с фотками Ермака на форуме мира и 30 бумажками о гарантиях безопасности, которые подписали и с США и Германией и с Люксембургом и Албанией. Поза обиженного – контрпродуктивная. Президент Зеленский должен срочно сформулировать План Украины", — убежден Луценко.

Центром этого плана, по мнению бывшего генпрокурора, должны быть ВСУ как основа мира в Европе. Для этого "давно пора" разработать 10-летний план развития ВСУ с понятной партнерам сметой.

"Притязания (Трампа) на выборы, которые действительно должны стать хаосом пятой колонны, устранить еще легче: Зеленский должен четко подтвердить свое же неоднократное обещание не баллотироваться во второй раз", — считает он.

Если говорить о формуле Моше Даяна и "советам" Трампа, то Луценко предлагает поблагодарить американцев за деньги и оружие, а оценки украинского президента и предложения выборов – отвергнуть.

"Это наше право критиковать Зеленского. И это наша обязанность защищать должность легитимного президента Украины", — подытожил он.

В комментариях к посту Луценко в его тезисах по Ермаку усомнилась главред издания "Бабель" Катерина Коберник.

"Трамп и его команда категорически не хотят иметь коммуникацию с Ермаком? Наконец-то понятно, почему Трамп пошел на переговоры с Путиным. Не потому что у них одинаковые ценности, то есть полное их отсутствие. Не потому что Трамп обещал избирателям закончить войну и пути единственный, кто действительно может это сделать. Не потому что Трамп абсолютно конченый человек без достоинства. А потому, что ему Ермак не нравится. Зачем вы это пишете? Рассчитываете на читателей уровня электората Трампа?", — спросила журналистка.

Луценко возразил, что "пишет то, что думает и знает", но ничем больше не аргументировал свой пассаж о главе ОП. Он добавил, что Ермак, по его оценке, "провалил коммуникации с США" и якобы "лично неприемлем для Трампа из-за истории с импичментом".

"Комментарии" отмечают, что Андрей Ермак активно участвовал в контактах с командой Трампа во время Мюнхенской конференции по безопасности. 19 февраля глава ОП вел переговоры со спецпредставителем Трампа по Украине Китом Келлогом. Никаких сигналов о "нежелании" вести дела с Ермаком, кроме поста Луценко (который не раскрывает источник информации) в публичном пространстве не появлялось, а реальные контакты налицо.

Президент США Дональд Трамп искажает картину войны, допуская заявления, что Украина якобы может быть виновата в ее начале. Это будто бы уравнивает РФ и Украину, как просто равноценных участников войны, или вообще меняет их роли в войне. Об этом 19 февраля писал портал "Комментарии" со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.

"Вчера уже были сигналы (от США), что РФ — жертва. Это что-то новое", — указал президент Украины.

По словам Зеленского, он бы хотел, "чтобы было больше правды у команды Трампа".

Напомним, Трамп дважды за последние два дня атаковал Зеленского. В том числе он заявил, что украинский президент - "диктатор без выборов" и с рейтингом поддержки 4%. Украинский лидер в ответ заявил, что его свежий рейтинг поддержки 57%. Вице-премьер Михаил Федоров уже успел выяснить, что рейтинг Зеленского выше рейтинга Трампа в Америке. А сам президент Украины анонсировал замеры рейтингов доверия других мировых лидеров.