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Главная Новости Политика внешняя политика Кого из сторонников российского оппозиционера Навального объявили в розыск
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Кого из сторонников российского оппозиционера Навального объявили в розыск

Сейчас политику ничего не угрожает, ведь он находится в Литве

сегодня, 18:56
Автор:

Данило Матюха

МВД России объявило в розыск директора Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального Ивана Жданова. Об этом сообщил сам политик в своем Instagram.

Кого из сторонников российского оппозиционера Навального объявили в розыск

Иван Жданов - фото из открытых источников

Российский оппозиционер предположил, что вероятно его объявили в розыск из-за большого количества уголовных дел, которые были заведены на него ранее. Также Жданов написал, что его имя появилось в базе разыскиваемых лиц МВД России, где отмечается, что его разыскивают по статье уголовного кодекса. Однако не уточняют, по какой именно.

По информации Жданова, дело возбудили по статье о создании некоммерческой организации, деятельность которой якобы посягает на личность и права граждан. Однако адвоката, представляющего интересы оппозиционера, Владимира Воронина не допустили к документам уголовного дела.

Добавим, что Иван Жданова находится за рубежом с осени 2019 года. Он выехал после того, как в России против него возбудили дело об отмывании средств в фонде Навального.

Напомним, что 30 апреля 2021 Российская федеральная служба по финансовому мониторингу внесла штабы Навального в список экстремистских и террористических организаций.

Добавим, российский политик Алексей Навальный сейчас находится в заключении, где уже успел объявить голодовку. Свой протест он объясняет отсутствием доступа к медицинской помощи. До этого оппозиционер обращался в общественную комиссию, чтобы получить возможность принимать обезболивающие инъекции при сильной боли в ноге.

Критик Кремля был заключен в прошлом месяце на два с половиной года по обвинению, которое он назвал политически мотивированным. Его арестовали в январе, когда он вернулся в Россию из Германии, где проходил лечение после отравления нервно-паралитическим веществом.


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Источник: https://www.instagram.com/p/CP-f0DUj6JD/
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