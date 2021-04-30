Штабы Навального в России теперь вне закона: подробности

30 апреля 2021 Российская федеральная служба по финансовому мониторингу внесла штабы Навального в список экстремистских и террористических организаций. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Штаб Навального - фото: vesma

В связи с этим, ячейки российского оппозиционера Алексея Навального больше не смогут получать финансирование из-за блокировки старых и невозможность открытия новых банковских счетов.

Отметим, что 16 апреля прокуратура Москвы подала в российский столичный суда иск о признании ряда организаций, основанных Навальным, экстремистскими: "Штаб Навального", "Фонд борьбы с коррупцией" и "Фонд защиты граждан".

Напомним, что российский политик Алексей Навальный сейчас находится в заключении, где уже успел объявить голодовку. Свой протест он объясняет отсутствием доступа к медицинской помощи. До этого оппозиционер обращался в общественную комиссию, чтобы получить возможность принимать обезболивающие инъекции при сильной боли в ноге.

Кремлевский критик был заключен в прошлом месяце на два с половиной года по обвинению, которое он назвал политически мотивированным. Его арестовали в январе, когда он вернулся в Россию из Германии, где проходил лечение после отравления нервно-паралитическим веществом.

14 апреля Навальный подал в суд на руководство пенитенциарного заведения о нарушении права на волю вероисповедания. Администрация колонии отказалась передавать Навальному присланные из воли книги, в том числе и Коран. Заключенный опубликовал свою переписку с начальником колонии. Тот настаивал, что литературу сначала нужно "проверить на экстремизм", а это занимает три месяца.

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