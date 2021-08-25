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Когда президент Франции посетит Украину

Официальный приезд Макрона в Украину будет символическим и знаковым

сегодня, 11:45
Автор:

Козлова Альбіна

Когда президент Франции посетит Украину

Макрон посетит Украину, фото из открытых источников

Президент Франции Эммануэль Макрон планирует прибыть в Украину с официальным визитом. Об этом стало известно на совместном брифинге руководителей Министерств иностранных дел Франции и Украины, который состоялся 24 августа.

Трансляция брифинга происходила на странице Министерства иностранных дел Украины в Facebook.

Дмитрий Кулеба и представитель Франции Жан-Ив Ле Дриан обсудили предстоящий визит президента Франции в Украину и дипломатические отношения между странами.

По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, Макрон намерен посетить наше государство осенью 2021 года. Также он добавил, что французская сторона поддерживает "Крымскую платформу" и возвращение оккупированных областей в состав Украины.

По его словам, официальный приезд Макрона в Украину станет символическим и знаковым.

Отметим, что от Франции на "Крымскую платформу" приехал министр внешней торговли Франк Ристер.

Французский министр Ле Дриан в свою очередь отметил, что Франция всячески будет способствовать решению вопроса возвращения Крыма в Украину в рамках Нормандского формата и признает, что в аннексированном Крыму нарушаются права человека, а сама аннексия — это нарушение международного права.

Ле Дриан добавил, что Франция никогда не признает аннексию и оккупацию украинских земель.

Во время дипломатической встречи состоялось обсуждение деятельности французских компаний на территории Крыма и отношения между городами в Крыму и во Франции.

Как сообщал портал "Комментарии", президент Эстонии спрогнозировала через сколько лет Украина сможет вступить в Европейский союз.



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Источник: https://www.facebook.com/141487425905186/videos/916434085957407
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