Когда посольство США возобновит свою работу в Москве

Посольство США в Москве планирует возобновить свою работу. Об этом сообщил пресс-секретарь посольства США в России Джейсон Ребхольц в своем Twitter.

Посольство США в Москве - фото из открытых источников

По его словам, посол Соединенных Штатов в России Джон Салливан в скором времени планирует прилететь в Москву и возобновить работу своего ведомства.

"После важного саммита я с нетерпением жду возможности вскоре вернуться в Москву, чтобы возглавить сильную команду посольства США", — написал Ребхольц.

Также в планах Салливана на данный момент – работа по направлениям, которые обозначил президент США Джо Байден во время саммита с Владимиром Путиным в Женеве: стратегическая стабильность, соблюдением прав человека и построение стабильных и предсказуемых отношений с Россией.

Напомним, что 17 мая, Генеральное консульство Соединенных Штатов Америки в Екатеринбурге остановило свою деятельность. Оно было последним американским консульством на территории Российской Федерации.

Это было не первым "сокращением" американских представительств на территории РФ. В 2018 году работу прекратило консульство США в Санкт-Петербурге — российское правительство так "ответило" на закрытие посольства РФ в Сиэтле, что произошло из-за отравления бывшего российского шпиона в Великобритании.

Добавим, после проведения всех необходимых процедур, планировалось, что единственной структурой, которая будет официально представлять Америку на территории России, останется посольство в Москве. 10 американских дипломатов, которые потеряли бы место работы после закрытия посольств, хотели перевести в столичный департамент.

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