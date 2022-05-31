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Когда можно говорить о победе Украины: в Офисе президента назвали условия

Украина не может пойти на новые договоренности с россией, ведь эскалация неизбежна

сегодня, 11:25
Автор:

Козлова Альбіна
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Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк подчеркнул, что заключение договоров с россией невозможно, иначе это будет означать отложенную войну, угрозу новых атак и риски для Украины. Нашему государству нужен не договор  типа "Минск-3", а договоренности о гарантиях безопасности в Европе и не просто подписанный альянс, а именно "готовность глобальной элиты брать на себя ответственность".

Когда можно говорить о победе Украины: в Офисе президента назвали условия

Михаил Подоляк, фото из открытых источников

Ведь некоторые европейские политики стоят на том, что Украина должна согласиться на мирный договор с рф и прекратить воевать. Пока такие мнения высказывают отдельные лица, но Украине все труднее доказывать зачем и почему нам нужно вооружение.

Впрочем, власти понимают, что заключить с россией новый договор — это "билет на отложенную войну", которая будет еще более кровавой, потому что россия успеет подготовить новые силы. Да и вообще согласиться на ультиматумы россии будет означать ее победу, что приведет к новой эскалации.

Переговоры с рф украинская сторона сейчас проводит только в вопросах гуманитарных и обмена пленными, политически-дипломатические вопросы – на паузе. У Украины будет более выгодное положение, когда россия почувствует давление санкций в полном объеме и когда европейцы будут выступать единогласно против агрессии Кремля. "Разморозить" процесс переговоров может президент Украины Владимир Зеленский, учитывая оперативную ситуацию.

Михаил Подоляк считает, что Победа Украины для него лично это несколько факторов, прежде всего – территориальная целостность в границах, признанных международными документами, "железный занавес" между странами мира и россией и ухудшение репутации россии.

Как писал портал "Комментарии", в Белом доме обещают предоставить Украине ракеты.



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Источник: https://president.gov.ua/news/mi-ne-mozhemo-piti-na-minsk-3-bo-ce-kvitok-na-vidkladenu-vij-75469
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