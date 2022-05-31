Когда можно говорить о победе Украины: в Офисе президента назвали условия

Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк подчеркнул, что заключение договоров с россией невозможно, иначе это будет означать отложенную войну, угрозу новых атак и риски для Украины. Нашему государству нужен не договор типа "Минск-3", а договоренности о гарантиях безопасности в Европе и не просто подписанный альянс, а именно "готовность глобальной элиты брать на себя ответственность".

Михаил Подоляк, фото из открытых источников

Ведь некоторые европейские политики стоят на том, что Украина должна согласиться на мирный договор с рф и прекратить воевать. Пока такие мнения высказывают отдельные лица, но Украине все труднее доказывать зачем и почему нам нужно вооружение.

Впрочем, власти понимают, что заключить с россией новый договор — это "билет на отложенную войну", которая будет еще более кровавой, потому что россия успеет подготовить новые силы. Да и вообще согласиться на ультиматумы россии будет означать ее победу, что приведет к новой эскалации.



Переговоры с рф украинская сторона сейчас проводит только в вопросах гуманитарных и обмена пленными, политически-дипломатические вопросы – на паузе. У Украины будет более выгодное положение, когда россия почувствует давление санкций в полном объеме и когда европейцы будут выступать единогласно против агрессии Кремля. "Разморозить" процесс переговоров может президент Украины Владимир Зеленский, учитывая оперативную ситуацию.