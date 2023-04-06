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КНР грозит "решительной реакцией" на визит главы Тайваня в США

Китай не признает отдельное существование Тайваня

сегодня, 12:03
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Автор:

Константин Куликов

Китай заявил протест в связи с состоявшейся в США встречей спикера палаты представителей американского Конгресса Кевина Маккарти и главы администрации Тайваня Цай Инвэнь. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на DW.

КНР грозит "решительной реакцией" на визит главы Тайваня в США

Китайську народну республіку (КНР) та Китайську республіку (Тайвань) розділяє морська протока

"Этот шаг серьезно нарушает принцип "одного Китая", наносит серьезный ущерб суверенитету и территориальной целостности страны и посылает неверный сигнал сторонникам "независимости Тайваня", — говорится в заявлении МИД КНР, опубликованном в четверг, 6 апреля, на сайте ведомства. В китайском МИД также обвинили США в длительном "нарушении своих обязательств и продолжении трансграничных провокаций в виде официальных обменов с Тайванем, продаж оружия и военных союзов".


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Республиканец Маккарти принял Цай Инвэнь в Калифорнии, в президентской библиотеке Рональда Рейгана в городе Сими-Вэлли неподалеку от Лос-Анджелеса. Как отмечает агентство Reuters, это первая встреча такого уровня на американской территории с 1979 года.

"Мы сильнее, когда мы вместе. Тайвань благодарен Соединенным Штатам за то, что они на нашей стороне и поддерживают усилия по защите нашего образа жизни", — заявила на встрече глава администрации Тайваня.

Спикер нижней палаты Конгресса в свою очередь подчеркнул необходимость продолжить поставки оружия Тайваню, а также развивать экономическое сотрудничество, особенно в сфере торговли и технологий.

Китайские власти уже распорядились начать проверки торговых и строительных судов в Тайваньском проливе с целью "обеспечения безопасности судоходства". Министерство транспорта Тайваня выразило протест и предписало местным судоходным компаниям отказывать китайским чиновникам в осмотре судов и незамедлительно сообщать об этом береговой охране Тайваня.

Китайская Республика (Тайвань) — частично признанное государство в Восточной Азии, ранее имевшее однопартийную систему, широкое дипломатическое признание и контроль над всем Китаем. Являлась одним из основателей ООН и постоянным членом её Совета Безопасности. 

После поражения правившего в стране Гоминьдана от Коммунистической партии в гражданской войне 1945—1950 годов под управлением Китайской Республики остались только Тайвань и ряд малых островов. Она стала постепенно терять международное признание, а в 1971 году ее место в ООН было передано Китайской Народной Республике.

В настоящее время Тайвань поддерживает официальные дипломатические отношения с 13 государствами — членами ООН, но фактические связи — с большинством стран мира через свои представительства. В результате серии политических реформ, проведённых президентом Ли Дэнхуэем в конце 1980-х — первой половине 1990-х годов, КР превратилась в демократическое государство.

Тем временем, эксперты подвели итоги визита Зеленского в Польшу. Еще одна страна ЕС решила полностью закрыть свои порты для российских судов. А в Пекине ответили, почему Си Цзиньпин до сих пор не позвонил Зеленскому.  



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