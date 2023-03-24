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КНДР пугает мир заявлениями о новом оружии

Северокорейский режим располагает ядерным оружием

сегодня, 11:03
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Автор:

Константин Куликов

Северная Корея провела испытания нового подводного беспилотника, способного нести ядерное оружие, заявили в Пхеньяне в пятницу, 24 марта. Его миссия, как утверждается, состоит в том, чтобы скрытно достичь оперативной зоны и с помощью подводного взрыва вызвать "сверхмощное радиоактивное цунами" для уничтожения групп кораблей противника и его ключевых портов. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на DW.

КНДР пугает мир заявлениями о новом оружии

КНДР має ядерну зброю

Как передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), тестирование аппарата стало ответом на состоявшиеся недавно совместные учения США и Южной Кореи, которые, по мнению КНДР, ухудшили ситуацию в области региональной безопасности. За процессом наблюдал северокорейский лидер Ким Чен Ын.


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Однако, как отмечает агентство AFP, аналитики ставят под сомнение заявления Северной Кореи об оружии, вызывающем "радиоактивное цунами". К идее о том, что у Пхеньяна есть "подводный беспилотник, способный нести ядерное оружие, следует относиться скептически", — заявил Лейф-Эрик Исли, профессор Университета Ихва в Сеуле. По мнению американского аналитика Анкита Панды, нельзя исключать, что заявление Пхеньяна было "попыткой обмана" или "психологической операции".

Ранее эксперты рассказали, о чем говорят заявления КНДР о войне в Украине и как нужно реагировать демократическому миру на них.

Тем временем, в Генштабе рассказали о "самом  горячем месте" на фронте. А у Зеленского оценили перспективы наступления россиян на востоке. В Офисе президента считают, что у россиян "качества нет, есть только количество". Поэтому задача Украины – нанести как можно больше потерь РФ, чтобы закончить войну. 



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