КНДР пугает мир заявлениями о новом оружии

Северная Корея провела испытания нового подводного беспилотника, способного нести ядерное оружие, заявили в Пхеньяне в пятницу, 24 марта. Его миссия, как утверждается, состоит в том, чтобы скрытно достичь оперативной зоны и с помощью подводного взрыва вызвать "сверхмощное радиоактивное цунами" для уничтожения групп кораблей противника и его ключевых портов. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на DW.

КНДР має ядерну зброю

Как передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), тестирование аппарата стало ответом на состоявшиеся недавно совместные учения США и Южной Кореи, которые, по мнению КНДР, ухудшили ситуацию в области региональной безопасности. За процессом наблюдал северокорейский лидер Ким Чен Ын.

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Однако, как отмечает агентство AFP, аналитики ставят под сомнение заявления Северной Кореи об оружии, вызывающем "радиоактивное цунами". К идее о том, что у Пхеньяна есть "подводный беспилотник, способный нести ядерное оружие, следует относиться скептически", — заявил Лейф-Эрик Исли, профессор Университета Ихва в Сеуле. По мнению американского аналитика Анкита Панды, нельзя исключать, что заявление Пхеньяна было "попыткой обмана" или "психологической операции".

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