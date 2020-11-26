"Клочок бумаги": Азербайджан и Турция отреагировали на резолюцию о признании Карабаха

Верхняя палата Франции вчера, 25 ноября, приняла резолюцию о признании Нагорного Карабаха. Помощник президента Азербайджана и МИД Турции отреагировали на документ.

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Сенат рекомендует вывести войска Азербайджана и его союзников из Нагорного Карабаха. Отмечено, что конфликт произошел при вмешательстве других государств.

Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев назвал принятую резолюцию "клочком бумаги". Гаджиев добавил, что резолюция грубо нарушает международные правовые нормы, устав ООН и резолюции Совбеза ООН.

МИД Турции опубликовал следующее заявление:

"Резолюция, по нагорно-карабахскому конфликту, принятая вчера Сенатом Франции, является ярким примером пренебрежения основополагающими принципами международного права, законности и справедливости ради соображений внутренней политики."

Ранее "Комментарии" сообщали, что президент Турции Реджеп Эрдоган присутствовал на онлайн-открытии 36-го заседания COMCEC, где заявил, что Турция будет бороться исламофобией, которая превратилась в официальную политику стран Запада.

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