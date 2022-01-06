Климкин: в Казахстане идет перезагрузка властных элит

На фоне протестов и беспорядков, которые захлестнули Казахстан, в стране началась перезагрузка властных элит и, очень может быть, смена геополитического курса. Как информирует портал "Комментарии", об этом в интервью сайту "Обозреватель" рассказал бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Павел Климкин. Фото: ЕРА

Говоря о геополитической игре, дипломат отметил, что здесь задействованы две стороны, как китайская, так и российская.

По мнению Павла Климкина, президенту Казахстана Токаеву в сложившейся ситуации важно доказать России, что страна не станет ближе к Китаю. Обращение к ОДКБ с просьбой предоставить военную помощь, чтобы подавить протесты – это тоже политический шаг, потому что, если реально смотреть на вещи, то у Казахстана на сегодняшний день хватит и сил, и возможностей с тем силовым блоком, который есть поставить протестующих на место.

Рассуждая на тему перспективы протестов, экс-министр отметил, что пока что нет никакого смысла делать прогнозы, поскольку на сегодняшний день нет внятных требований, нет идеологии от тех, кто вышел на протесты. Более того, нет и самих лидеров протестов, с которыми бы можно было вести диалог. Пока что есть одни эмоции, которые переполняют.

Читайте также на портале "Комментарии" – посол Казахстана в Украине Дархан Калетаев заявил, что перспективы у протестов нет никаких и через 2-3 дня власть полностью будет контролировать ситуацию во всех регионах страны. На сегодняшний день правоохранительные органы и спецслужбы работают над тем, чтобы в стране были восстановлены стабильность и спокойствие.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!