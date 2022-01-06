logo

BTC/USD

42971.89

ETH/USD

3403.70

LTC/USD

134.72

USD/UAH

27.65

EUR/UAH

31.20

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика внешняя политика Климкин: в Казахстане идет перезагрузка властных элит
commentss НОВОСТИ Все новости

Климкин: в Казахстане идет перезагрузка властных элит

Павел Климкин уверен, что вовлечение России в процесс подавления протестов в Казахстане является попыткой президента страны Касима-Жомарта Токаева играть в собственную игру

сегодня, 17:05
Автор:

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

На фоне протестов и беспорядков, которые захлестнули Казахстан, в стране началась перезагрузка властных элит и, очень может быть, смена геополитического курса. Как информирует портал "Комментарии", об этом в интервью сайту "Обозреватель" рассказал бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Климкин: в Казахстане идет перезагрузка властных элит

Павел Климкин. Фото: ЕРА

Говоря о геополитической игре, дипломат отметил, что здесь задействованы две стороны, как китайская, так и российская.  

По мнению Павла Климкина, президенту Казахстана Токаеву в сложившейся ситуации важно доказать России, что страна не станет ближе к Китаю. Обращение к ОДКБ с просьбой предоставить военную помощь, чтобы подавить протесты – это тоже политический шаг, потому что, если реально смотреть на вещи, то у Казахстана на сегодняшний день хватит и сил, и возможностей с тем силовым блоком, который есть поставить протестующих на место. 

Рассуждая на тему перспективы протестов, экс-министр отметил, что пока что нет никакого смысла делать прогнозы, поскольку на сегодняшний день нет внятных требований, нет идеологии от тех, кто вышел на протесты. Более того, нет и самих лидеров протестов, с которыми бы можно было вести диалог. Пока что есть одни эмоции, которые переполняют.

Читайте также на портале "Комментарии" – посол Казахстана в Украине Дархан Калетаев заявил, что перспективы у протестов нет никаких и через 2-3 дня власть полностью будет контролировать ситуацию во всех регионах страны. На сегодняшний день правоохранительные органы и спецслужбы работают над тем, чтобы в стране были восстановлены стабильность и спокойствие.



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://news.obozrevatel.com/abroad/rossijskie-mirotvortsyi-zahodyat-v-kazahstan-klimkin-obyasnil-igru-tokaeva.htm?_gl=1*17ocvk8*_ga*MTk3ODcwMjEzMC4xNjE0NTc3OTU2*_ga_JBX3X27G7H*MTY0MTQ3OTU3Ny40NDkuMS4xNjQxNDc5NTkwLjA.&_ga=2.157395194.178359892.1641479591-
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!