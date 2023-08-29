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Климкин рассказал, что делать со сторонниками "величия России"

На политической арене западных государств становится все больше "реалистов", агитирующих за компромисс с РФ за счет территорий Украины

29 августа 2023, 21:58
Автор:
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Константин Куликов
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Доля представителей западных элит, которые будут искать компромисс с Россией за счет Украины, будет постепенно увеличиваться. Если Украина с ними не будет работать, разъясняя позицию нашей страны, сторонники компромисса могут стать "блокирующим меньшинством". Об этом, как сообщают "Комментарии", заявил экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин, комментируя последние спорные заявления Папы римского и кандидата в президенты США от республиканцев Вивека Рамасвами.

Климкин рассказал, что делать со сторонниками "величия России"

Павел Климкин

Напомним, первый призвал российскую католическую молодежь гордиться "величием России", второй — готов признать за Россией захваченные ею украинские земли.


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"Папа римский и кандидат в президенты США от республиканцев Вивек Рамасвами не могут отличаться еще больше — по происхождению, воспитанию, взглядам и чему угодно. Но они говорят вещи, которые нам не нравятся — почти одновременно. Франциск говорит об историческом "величии" Российской империи, о наследии Петра первого и Екатерины второй и призывает молодых россиян "быть достойными" этого наследия. Рамасвами готов в случае своего избрания президентом США признать оккупированные территории российскими и снять с РФ санкции — вроде бы, чтобы оторвать РФ от Китая. Два очень разных случая от двух очень разных людей. Впрочем, их объединяет желание говорить с Кремлем и россиянами "через нашу голову", — пишет Климкин в своем телеграмм-канале. — "И это значит, что мы не смогли до них "достучаться", как не смогли достучаться до многих других, менее заметных".

В преддверии выборов в ЕС и США Украина, по мнению Климкина, должна активизировать свою промополитику не только среди ведущих сил и их представителей, но и среди менее заметных, на первый взгляд, политиков.

– Нам нужна отдельная стратегия, как с такими работать – геополитическими "реалистами" или фанатами русской истории и величия. Ведь с ними логика "мы защищаем вас, а вы должны защитить нас" не работает, — говорит Павел Климкин. – Следующий год будет годом выборов в ЕС и США и "реалистов" будет все больше. "Фанаты" русской истории тоже поднимают голову. Наша задача – непублично работать с каждым, кто что-то значит на Западе, иначе мы быстро получим блокирующее меньшинство, что будет мешать увеличению и даже сохранению уровня нашей поддержки. У нас нет времени на возмущение и другие эмоции, должны его использовать на спокойный и аргументированный — для них, а не только для нас, разговор.

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