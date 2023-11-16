Климкин объяснил, какие последствия для Путина от встречи Байдена и Си Цзиньпина

Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин подвел итоги встречи руководителей США и КНР, Джо Байдена и Си Цзиньпина. Об этом сообщают "Комментарии".

Встреча лидеров Китая и США

Относительно последствий для США и Китая, их экс-министр оценивает в духе win-win — каждая из сторон переговоров в Сан-Франциско может записать себе в "актив" определенные достижения.

"Встреча Байдена и Си не найдет решения для всех мировых проблем и для наших тоже, — пишет Климкин в своем телеграмм-канале. — Слишком большая пропасть в позициях и отсутствии доверия. Но атмосферу отношений она значительно улучшила. Внешне даже показательно, но также и внутри. Каждый из лидеров может записать себе в плюс серьезные вещи: Си четкую декларацию американцами политики "Единого Китая", а Байден заявление Си о желании объединиться с Тайванем невоенным путем. Договоренности о возобновлении каналов общения в кризисных ситуациях и контроле за экспортом из Китая веществ, используемых для производства синтетических наркотиков (от этого в США каждый год погибает более ста тысяч американцев) – тоже положительные. Все это, однако, не означает роста доверия между США и Китаем, а скорее нормализацию отношений. "Доверяй, но проверяй", как сказал Байден. Пекин и Вашингтон и дальше будут воспринимать мир как соперничество Китая и США и не проиграть в этом соперничестве для них стратегический приоритет номер один".

По мнению Павла Климкина, на этом фоне общения современных сверхдержав Россия выглядит своеобразным аутсайдером, но все же она тоже попытается получить свои выгоды из договоренностей США и Китая.

"РФ на этом уровне не игрок, но влиять на баланс противостояния может и будет, чтобы доказать свою пользу для Китая, по меньшей мере, пока Путин у власти, ведь принципиально других альтернатив у него нет, — отмечает экс-министр. — Китай не оставит российский режим на произвол судьбы, но и не будет раздражать США военным сотрудничеством с РФ. Китай способен надавить на РФ в вопросах неприменения ядерного оружия, свободы мореходства в Черном море, где у него есть интерес поддержания мировых рынков продовольствия и железной руды, и ударов по гражданским объектам. Вряд ли он будет выступать с общей с США позицией, но координировать ее с американцами — почему бы и нет?"

Что же касается возможного возникновения консенсуса между США, Китаем и РФ относительно "деэскалации" боевых действий в Украине, на условиях России, то нашей стране в этом случае нужно будет апеллировать к поддержке Европы, которая в случае реализации российского сценария "деэскалации" будет в проигравших, считает Климкин.

"Если такое изменение обстоятельств возникнет, то критически для нас будет убедить Европу в том, что на кону и ее безопасность, то есть она должна стать геополитическим игроком и сказать свое слово, — отмечает Павел Климкин. — Иначе вся мировая политика будет делаться на берегах Тихого океана, а название Североатлантический альянс будет звучать неуместно... Украина является шансом Европы на субъективность безопасности и этот шанс следует использовать сейчас".

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