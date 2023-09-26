Климкин объяснил, как работать с "уставшими" республиканцами

Нежелание кандидата в президенты США от республиканцев Де Сантиса предоставить Украине перспективу членства в НАТО многим кажется непонятным, однако это лишь часть политического "айсберга", с которым сталкиваются украинцы. Об этом, как сообщают "Комментарии", заявил бывший глава МИДа Украины Павел Климкин.

Климкин

По его словам, все три кандидата от республиканцев – Трамп, Де Сантис и Рамасвами – так или иначе скептически относятся к поддержке Украины. В то же время только 5-7% республиканцев имеют симпатии к РФ. По мнению Климкина, эта своеобразная "антироссийскость" не подпитывает помощь Украине, поскольку большинство американцев и их политики преимущественно говорят о местных проблемах — ипотеке, инфляции, преступности, миграции и т.д.

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– Усталость постепенно делает свое дело, – пишет Климкин. — Многие республиканцы испытывают страх, что их традиционная жизнь уходит "в никуда", мало кто обвиняет в этом РФ, хотя ее не любит. А вот Китай обвиняют многие – от потери рабочих мест до желания создать конкуренцию США. Мы не достучимся до этих людей, говоря о ценностях, но точно можем вложить в их сознание простой тезис – "больше РФ – больше Китая". Соответственно, помогая Украине, ты помогаешь ослаблению Китая.

По словам экс-министра, сейчас преобладает противоположный нарратив: чем слабее РФ, тем больше ее зависимость от Китая и соответственно сильнее сам Китай.

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