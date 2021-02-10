Кива матом прокомментировал скандал со своей экс-секретаршей: "Е...аные грязные рты"

Скандальный народный депутат Илья Кива матом прокомментировал скандал со своей бывшей секретаршей Кариной Дячун, которая стала заместителем главы районного совета в Полтаве, имея за плечами судимость за кражу телефона. Обращение Кива опубликовал на своей странице в Facebook.

Кива. Фото: Скриншот

Сообщалось, что зимой 2020 года Карину Дячун признали виновной в краже телефона "IPhone 6 Plus", который стоил 4100 гривен. Кража случилась в июле 2019 года.

Она взяла телефон в магазине, выключила его и забрала себе. После того как Дячун активировала телефон дома, ей позвонил знакомый, который работал в полиции и сообщил, что украденное нужно вернуть. На суде девушка признала вину и раскаялась, ей назначили административное наказание в виде штрафа в 850 гривен.

На местных выборах в 2020 году Дячун стала депутатом Полтавского районного совета, позже заместителем его главы.

В своем обращении Илья Кива решил поддержать бывшую секретаршу и заявил, что в нашей стране судимость имели Президент (Янукович), Генеральный прокурор (Луценко), а также главы парламентских фракций.

Он заявил, что в жизни все совершают ошибки, а к работе Дячун у него нет никаких претензий. Именно поэтому он предложил ей стать депутатом.

Кива сказал, что рад тому факту, что у девушки все получается и сказал критикам, чтобы они смотрели за своими жизнями.

В парламенте Кива отметился рядом скандальных выходок, в частности он неоднократно хамил журналистам. До избрания в Парламент был советником главы МВД Арсена Авакова и главой Профсоюза Министерства внутренних дел.

https://www.facebook.com/kivailya/posts/1890956057729202

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