Китайско-российские отношения: есть ли потенциал для большего сближения

У России становится все меньше союзников, однако Пекин — серьезный геополитический игрок — пока занимает нейтральную позицию по поводу российско-украинской войны. По крайней мере, так выглядит, если анализировать официальные нарративы. Впрочем, некоторые политологи считают, что Китай неявно поддерживает Россию. С ними не согласен политолог Виталий Кулик.

Фото из открытых источников.





"Я бы не торопился делать преждевременные выводы, как делают некоторые мои коллеги, мол, Китай уже на стороне России, что он часть большого альянса против Запада. Китай использует Россию для ослабления Запада. Китай имеет свою политическую игру. Для Китая россия – это инструмент, попутчик, а в будущем – сырьевая база. Не больше, не меньше. Место для территориальной экспансии", – говорит он.





Это не союзники, подчеркивает эксперт.

"Никаких союзнических обязательств Китай перед Россией не несет, – объясняет Кулик. – Соответственно, поставки из Китая в Россию товаров двойного назначения чувствительны к санкционным механизмам и когда санкции подползают к китайским компаниям достаточно близко, что могут затронуть их интересы, Китай останавливает сотрудничество".





В целом, китайцы пытаются избежать конфликта с Западом.

"Там, где принципиальные договоренности, они пытаются обойти эту историю, но китайцы не нарываются на санкции, а наоборот пытаются избежать. Это видно, когда китайцы приостанавливают взаимодействие с Россией по многим позициям, поскольку возникает угроза применения каких-либо механизмов санкций, штрафов, арестов и т.д.", — добавил политолог.





Специалист по вопросам международной экономики Александр Шнырков говорит: пока нет политического решения по военной поддержке России Китаем. И оно вряд ли будет.





"Чем дальше, тем меньше шансов на это, потому что Пекин видит, что Россия проиграет. Но другая поддержка – экономическая – есть, поскольку Китай покупает много товаров", — объясняет Шнырков.





Он подчеркивает, что часть заработанных Россией в Китае денег идет в бюджет, из которого финансируется военная агрессия против Украины.





"Китай экономически косвенно поддерживает Россию. Как и другие страны, покупающие продукцию в России", — отмечает специалист по международной экономике.



"В Китае так просто не принимаются даже экономические решения, – продолжает Шнырков. – Тамошние компании следят за политической ориентацией власти. Если нет прямых возражений, то торгуют с РФ, ведь хотят заработать деньги. Потенциал для увеличения экономической поддержки со стороны Китая есть. Россия это уже использует как экономическую основу своей агрессии".



Вместе с тем, Китаю более интересны американский и европейский рынки, потому что россия составляет 5 – 8% во внешнем торговом обращении Китая. Поэтому Пекин учитывает настроения руководства США и Европы, добавил эксперт.



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