logo

BTC/USD

28553.49

ETH/USD

1914.32

LTC/USD

94.69

USD/UAH

37.20

EUR/UAH

40.45

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика внешняя политика Китай заявил о непризнании Крыма и Донбасса российскими
commentss НОВОСТИ Все новости

Китай заявил о непризнании Крыма и Донбасса российскими

Через своего посла в ЕС

сегодня, 13:42
Поделитесь публикацией:
Автор:

Константин Куликов

Китай не признает принадлежности Крыма и Донбасса России, а заявления о дружбе между Россией и Китаем носили риторический характер. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на интервью посла Китая при ЕС Фу Конга, которое он дал The New York Times.

Китай заявил о непризнании Крыма и Донбасса российскими

Крим - це Україна

Всего за три недели до того, как Россия вторглась в Украину, президенты Владимир Путин и Си Цзиньпин подписали совместное заявление, в котором провозгласили "безграничность" дружбы между их странами. Но господин Фу сказал, что Китай не на стороне России в войне, и что некоторые люди "намеренно неправильно толкуют это, потому что существует так называемая "безграничная" дружба или отношения". Он добавил: "Безграничность" — это не что иное, как риторика", передают его слова журналисты.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Посол отметил, что Китай не предоставил России военную помощь и не признал ее попытки аннексировать украинские территории, в частности Крым и Донбасс.

По его словам, Пекин не осудил вторжение, потому что он понимает заявления России об оборонной войне против вторжения НАТО, а также потому, что его правительство считает, что "коренные причины более сложны", чем говорят западные лидеры.

Комментируя отсутствие звонка Си Цзиньпина Зеленскому, Фу отметил:

"Я знаю, что люди сосредоточены на президентском звонке", — сказал господин Фу. "Тот факт, что президент Си не разговаривает с Зеленским, не означает, что Китай на стороне России по украинскому вопросу".

Напомним, что сегодня проходит визит президента Франции Эммануэля Макрона в Китай — он и Байден хотят привлечь КНР к завершению войны в Украине.

Между тем, Подоляк рассказал, когда Украина вернет Крым. А Резников озвучил прогноз по переговорам с РФ и окончанию войны.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!