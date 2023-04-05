Китай заявил о непризнании Крыма и Донбасса российскими

Китай не признает принадлежности Крыма и Донбасса России, а заявления о дружбе между Россией и Китаем носили риторический характер. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на интервью посла Китая при ЕС Фу Конга, которое он дал The New York Times.

Крим - це Україна

Всего за три недели до того, как Россия вторглась в Украину, президенты Владимир Путин и Си Цзиньпин подписали совместное заявление, в котором провозгласили "безграничность" дружбы между их странами. Но господин Фу сказал, что Китай не на стороне России в войне, и что некоторые люди "намеренно неправильно толкуют это, потому что существует так называемая "безграничная" дружба или отношения". Он добавил: "Безграничность" — это не что иное, как риторика", передают его слова журналисты.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

Посол отметил, что Китай не предоставил России военную помощь и не признал ее попытки аннексировать украинские территории, в частности Крым и Донбасс.

По его словам, Пекин не осудил вторжение, потому что он понимает заявления России об оборонной войне против вторжения НАТО, а также потому, что его правительство считает, что "коренные причины более сложны", чем говорят западные лидеры.

Комментируя отсутствие звонка Си Цзиньпина Зеленскому, Фу отметил:

"Я знаю, что люди сосредоточены на президентском звонке", — сказал господин Фу. "Тот факт, что президент Си не разговаривает с Зеленским, не означает, что Китай на стороне России по украинскому вопросу".

Напомним, что сегодня проходит визит президента Франции Эммануэля Макрона в Китай — он и Байден хотят привлечь КНР к завершению войны в Украине.

Между тем, Подоляк рассказал, когда Украина вернет Крым. А Резников озвучил прогноз по переговорам с РФ и окончанию войны.