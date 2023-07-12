Китай усиливает давление на союзника США: истребители в воздухе

Китай в течение двух дней направлял в сторону Тайваня корабли ВМС и большую группу военных самолетов, включая истребители и бомбардировщики. Об этом, как сообщают "Комментарии", передает агентство AP со ссылкой на министерство обороны Тайваня.

Китай не признает отдельный Тайвань

По данным военного ведомства, перед началом ежегодных военных учений, направленных на защиту Тайваня от возможного вторжения, Народно-освободительная армия Китая с 6 часов утра 11 июля до 6 часов утра 12 июля отправила в район острова 38 боевых самолетов и 9 кораблей ВМС. С утра 12 июля до полудня китайские военные совершили еще 30 вылетов с участием истребителей J-10 и J-16. Военные самолеты КНР за два дня не менее 55 раз пересекли срединную линию Тайваньского пролива — неофициальную границу, которая считается буфером между островом и материком.

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В конце июля Тайвань планирует провести ежегодные учения, в ходе которых его вооруженные силы проведут тренировки по повышению боеготовности и предотвращению вторжения. Кроме того, пройдут ежегодные учения, направленные на подготовку гражданского населения к стихийным бедствиям и отработку эвакуации в случае воздушных налетов.

Напомним, что после установления власти Компартии на материковом Китае по результатам гражданской войны, на Тайване укрепились антикоммунистические силы Гоминьдана, противостоящие КПК. Длительное время именно Тайвань (официальное название — Китайская республика) представлял в ООН Китай и лишь десятилетия спустя его место заняла Китайская народная республика. Последняя не признает КР, считая остров частью КНР. Особенную обеспокоенность КНР высказывает относительно намерения некоторых политических сил Тайваня объявить о его независимости. В этом случае, КНР угрожает решительными действиями, в том числе войной.

В свою очередь, США гарантируют сохранение фактической независимости острова, объявив его своим союзником. В случае агрессии в отношении Тайваня, США вступят в войну. На острове расположены уникальные полупроводниковые производства, которые играют ключевую роль в компьютерной промышленности США и всего мира.

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