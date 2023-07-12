logo

BTC/USD

30779.12

ETH/USD

1895.05

LTC/USD

96.81

USD/UAH

37.20

EUR/UAH

41.00

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика внешняя политика Китай усиливает давление на союзника США: истребители в воздухе
commentss НОВОСТИ Все новости

Китай усиливает давление на союзника США: истребители в воздухе

КНР не признает отдельного Тайваня, угрожая войной, в случае объявления островом своей независимости

сегодня, 15:59
Автор:
avatar

Константин Куликов
Поделитесь публикацией:

Китай в течение двух дней направлял в сторону Тайваня корабли ВМС и большую группу военных самолетов, включая истребители и бомбардировщики. Об этом, как сообщают "Комментарии", передает агентство AP со ссылкой на министерство обороны Тайваня.

Китай усиливает давление на союзника США: истребители в воздухе

Китай не признает отдельный Тайвань

По данным военного ведомства, перед началом ежегодных военных учений, направленных на защиту Тайваня от возможного вторжения, Народно-освободительная армия Китая с 6 часов утра 11 июля до 6 часов утра 12 июля отправила в район острова 38 боевых самолетов и 9 кораблей ВМС. С утра 12 июля до полудня китайские военные совершили еще 30 вылетов с участием истребителей J-10 и J-16. Военные самолеты КНР за два дня не менее 55 раз пересекли срединную линию Тайваньского пролива — неофициальную границу, которая считается буфером между островом и материком.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


В конце июля Тайвань планирует провести ежегодные учения, в ходе которых его вооруженные силы проведут тренировки по повышению боеготовности и предотвращению вторжения. Кроме того, пройдут ежегодные учения, направленные на подготовку гражданского населения к стихийным бедствиям и отработку эвакуации в случае воздушных налетов.

Напомним, что после установления власти Компартии на материковом Китае по результатам гражданской войны, на Тайване укрепились антикоммунистические силы Гоминьдана, противостоящие КПК. Длительное время именно Тайвань (официальное название — Китайская республика) представлял в ООН Китай и лишь десятилетия спустя его место заняла Китайская народная республика. Последняя не признает КР, считая остров частью КНР. Особенную обеспокоенность КНР высказывает относительно намерения некоторых политических сил Тайваня объявить о его независимости. В этом случае, КНР угрожает решительными действиями, в том числе войной.

В свою очередь, США гарантируют сохранение фактической независимости острова, объявив его своим союзником. В случае агрессии в отношении Тайваня, США вступят в войну. На острове расположены уникальные полупроводниковые производства, которые играют ключевую роль в компьютерной промышленности США и всего мира.

Тем временем, в Британии отреагировали на резкие заявления Зеленского по поводу НАТО.

Президент Польши о решении НАТО по Украине: абсолютно недостаточно.

А генсек НАТО сказал, что станет трагедией для Украины.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!