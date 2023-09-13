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Китай попросил Украину пояснить слова Михаила Подоляка о "низком интеллектуальном уровне"

Представительницу Пекина попросили прокомментировать последние заявления советника главы Офиса президента Михаила Подоляка

сегодня, 16:13 comments1542
Автор:
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Константин Куликов
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Официальный представитель МИД КНР Мао Нин попросила советника главы Офиса президента Михаила Подоляка объяснить свои заявления о "низком интеллектуальном уровне" Индии и Китая, которые он сделал после  саммита G20. Об этом сообщают "Комментарии".

Китай попросил Украину пояснить слова Михаила Подоляка о "низком интеллектуальном уровне"

Михаил Подоляк

"Я не имею представления о предпосылках данного заявления", — заявила она на пресс-конференции, отвечая на вопрос СМИ. — "Он должен дать разъяснение и объясниться".


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Кроме того, китайский представитель заявила, что КНР "неизменно занимают ответственную позицию" по украинской проблеме, стремясь к ее мирному урегулированию путем переговоров.

"Этот человек должен добросовестно проанализировать [ситуацию] и выработать правильное отношение", — добавила Мао Нин.

Ранее Михаил Подоляк выступил с утверждением о "слабом интеллектуальном потенциале" таких стран, как Индия и Китай, которые якобы "не анализируют последствия" своих действий. Это заявление он сделал  после  саммита G20, на который не был приглашен Владимир Зеленский.

В свою очередь, Михаил Подоляк заявил, что в данном случае его слова вырваны из контекста российской пропагандой.

"Классическая российская пропаганда: вырвать из контекста, исказить смысл, масштабировать для разделения целевых аудиторий с помощью провокации конфликта, — написал Михаил Подоляк. — Конечно, Турция, Индия, Китай и другие региональные державы всё более и чётко оправдывают свои претензии на глобальные роли в современном мире – и для этого есть все причины: исторические, экономические, культурные, научные и политические. И эти роли уже давно гораздо более обширны, чем у России... Чем раньше Россия проиграет, тем больше шансов у мира вернуться к стабильности и правилам игры. Задача великих держав – ускорить этот момент".

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сегодня, 15:30

32 роки нацисти стверджували, що вони, як європейці интеллектуально вище ніж азійці, в тому числі росіяні. Те ж саме стверджував інтелект рівня Медведева - Данілов. Треба розуміти, що чим гірше ситуація, тим більше переможних вистав рівня ГУР чи Залужного, якими приховують залаштункові корупційні потоки, або жалісні вистави рівня Сенцова та баби Юлі. Нацизм з часом не змінюється, він роками продовжує жити корупцією і розкраданням.


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