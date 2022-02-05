Китай и РФ объединяются против Запада: что это значит для Украины и остального мира

Китай поддержал Россию и осудил дальнейшее расширение НАТО. Об этом стало известно 4 февраля, когда были объявлены результаты переговоров лидеров РФ Владимира Путина и КНР Си Цзиньпина в Пекине. Эксперты проанализировали для издания "Комментарии" этот шаг РФ и КНР.

Путин и Си Цзиньпин. Фото: сайт Кремля

РФ и КНР объявили о сближении, о формировании нового геополитического блока, условной большой Евразии

Эксперт по международной политике в Украинском институте будущего Илия Куса отмечает:

"По сути, РФ и КНР объявили о сближении, о формировании нового геополитического блока, условной большой Евразии. И о том, что старый мировой порядок, в котором доминировал Запад, мертв. И нужно формировать новый, где будет много полюсов. И один из них – Евразийский полюс, в ядре которого будут находиться РФ и КНР".

По мнению эксперта, Запад, скорее всего, будет реагировать обострением противостояния. Это всё, подчеркивает Илия Куса, – элемент одного глобального процесса соперничества между условными коллективным Западом и коллективным Востоком (не в целом, т.к. они, конечно, не едины, но – разных их участников).

"Украина в этом контексте, к сожалению, не играет роль страны, влияющей на формирование миропорядка. Мы будем принимающей стороной – нам будет "прилетать" отовсюду, а мы будем вынужден как-то на это реагировать. И нам, скорее всего, будут указывать, что делать. Сейчас, исходя из нынешней внешней политики Украины, всё сводится к тому, что мы будем, думаю, включены в полу-периферию или периферию Западного блока. И будем делать то, что делает он. Поскольку мы не успели развить многовекторную политику, мы не можем и претендовать на более самодостаточное или самостоятельное участие в этих мировых играх", – резюмирует Илия Куса.

Сейчас мы видим подъем гораздо более значительной угрозы для западных демократий, чем были когда-либо диктатуры первой половины ХХ века

Координатор направления международной политики Центра политических исследований "Доктрина" Денис Москалик подчеркивает, что КНР и РФ уже длительное время выстраивают стратегическое партнерство, направленное против стран Запада. По его словам, это связано с общими интересами стран в контексте замены однополярного мира на многополярный (где Китай и Россия будут – одними из полюсов), а также для ослабления лидерства США в мире.

"РФ использует свои отношения с Китаем для торга со странами Запада, угрожая, что подчинит свои ресурсы и возможности цели КНР стать мировым лидером. Одновременно Китай, в том числе в рамках общего заявления, подталкивает Москву к антагонизации отношений с Западом, – поясняет эксперт. – Китаю выгодно иметь Россию в качестве младшего партнера, который будет поставлять ресурсы и технологии, отвлекая при этом внимание стран Запада от экспансии КНР".

Страны Запада, по мнению Дениса Москалика, сейчас должны консолидироваться против новой Оси, гораздо более мощной, чем была Ось Гитлера и Муссолини.

"Сейчас мы видим подъем гораздо более значительной угрозы для западных демократий, чем были когда-либо диктатуры первой половины ХХ века, – уверен эксперт. – На этом фоне необходимо создание региональных и глобальных союзов и действенных стратегических партнерств, которые смогут противостоять новой экспансии евразийских диктатур. Это требует разработки новой стратегии сдерживания Пекина и Москвы в Азии и Европе, усиления военных сил на этих направлениях, поддержки стран, которые находятся под наиболее сильным давлением со стороны соседних диктаторских режимов".

Наиболее вероятным сценарием развития событий является дальнейший рост соперничества между великими державами и антагонизма между группами государств, прогнозирует Денис Москалик. Всё это грозит новыми военными, экономическими и политическими конфликтами которые будут дестабилизировать ситуацию на международной арене.

"Украина, со своей стороны, должна укреплять собственные вооруженные силы, спецслужбы и государственные институты, стратегические партнерства и военное сотрудничество с дружественными державами, Мы входим в новый период глобальной нестабильности, грозящей мощнейшим военным конфликтом, – предупреждает эксперт. – И в этих условиях необходимо максимально усилить те средства, которые помогут оказать сопротивление – и выжить в новых опасных условиях".

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