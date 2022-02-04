Что ждать Украине от наигранной дружбы Китая и РФ: эксперты поделились прогнозом

В Китае 4 февраля состоялись переговоры президентов Российской Федерации Владимира Путина и Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпина. Какие ожидания по их итогам? Выше или ниже станет угроза российского вторжения в Украину и градус противостояния РФ с Западом после этих переговоров? Издание "Комментарии" обратилось с этими вопросами к экспертам.

Си Цзиньпин и Путин. Фото: сайт Кремля

Поездка Путина к Си Цзиньпину – это скорее демонстрация намерений, чем реальные планы "дружеского" слияния

Политтехнолог, эксперт Центра противодействия информационным агрессиям "AM&PM" Александр Курбан уверен: сегодняшняя встреча Путина и Си Цзиньпина является важной составляющей нынешнего геополитического кризиса, который в крайне жесткой форме противопоставил Запад и РФ по украинскому вопросу.

"Собственно, эта поездка и встреча с китайским лидером является определенным демаршем Путина в ответ на категорический отказ Запада (прежде всего – США), отдать Украину и отступить в отношении планов НАТО в Европе. Таким образом, Кремль фактически ставит ультиматум Вашингтону – если российские интересы не будут учтены, то РФ станет партнером и союзником Китая в геополитическом конфликте с США. Безусловно, такой поворот сюжета может стать крайне нежелательным для Белого Дома, если не сказать, в какой-то мере, катастрофическим", – отмечает эксперт.

Однако в этой ситуации не всё так просто, считает он. Несмотря на некоторую общность геополитических интересов, у Москвы и Пекина имеется целый ряд моментов, которые могут помешать такому сотрудничеству.

"Ни Россия, ни Китай не умеют поддерживать реальные партнерские отношения. В случае тесного союза по экономическим, военным и политическим вопросам, это будут, образно говоря, дружеские удушающие объятия. Каждая сторона будет пытаться взять верх и подчинить партнера своей воле. Больше шансов на победу в такой борьбе, безусловно, у Китая", – отмечает Александр Курбан.

Он обращает внимание, что в абсолютной поддержке КНР российских претензий на гегемонию в Восточной Европе сомневаются даже российские эксперты.

"В частности, российский политолог Сергей Марков считает, что Китай, который так и не признал Крым российским, точно также будет выжидательно стоять в стороне от конфликтных ситуаций между РФ и США, РФ и НАТО, РФ и ЕС. Китайско-российское сотрудничество в экономической сфере также может быть весьма непростым процессом. Привлекательные, на первый взгляд, китайские инвестиции, как правило, заканчиваются дефолтами для небольших государств и попаданием в финансовую зависимость крупных компаний", – поясняет эксперт.

По его мнению, геополитическая стратегия Китая "Один пояс – один путь", свидетельствует о том, что путем реализации масштабных инфраструктурных проектов Пекин намерен установить контроль над ключевыми странами Евразийского пространства. И партнеров (а по факту – конкурентов в лице РФ) он рядом с собой терпеть не намерен.

"Таким образом, – резюмирует Александр Курбан, – поездка Путина к Си Цзиньпину – это скорее демонстрация намерений, чем реальные планы "дружеского" слияния, в результате которого Россия может потерять не только геополитическую субъектность, но и, в перспективе, часть своего суверенитета. Китай уже давно, даже на уровне школьных учебников, представляет некоторые российские регионы Сибири как свои исторически внутренние территории".

КНР занимает по поводу Украины и того же Крыма специфическую позицию

Политолог Андрей Окара акцентирует, что сейчас одна из главных тем российской активности в мировой политике – переформатирование общемировой системы безопасности. И она, по мнению Кремля, должна учитывать интересы РФ, ее военно-стратегический потенциал. И в российской политике, отмечает эксперт, колоссальные надежды возлагаются на встречу Путина и Си Цзиньпином. На то, что Китай и Россия смогут стать партнерами по такому переформатированию.

"У РФ и КНР есть отчасти похожие ситуации – с Украиной и Тайванем, – говорит Андрей Окара. – И один из мотивов США поддерживать Украину в противостоянии с РФ – не дать повода КНР, в случае, если Запад позволить России захватить Украину, подобным образом поступить с Тайванем".

Также политолог обращает внимание, что в Китае в последние месяцы увеличилась активность по поводу Украины. Начали проводить некие аналитические мероприятия, конференции. То есть, украинская тема заинтересовала китайских внешнеполитических стратегов.

"КНР занимает по поводу Украины и того же Крыма специфическую позицию. С одной стороны, Китай не солидарен с РФ, с другой – так явно, как западные страны, ее не осуждает. Но если раньше у Китая была стратегия, скажем так, обезьяны, которая смотрит, как два тигра уничтожают друг друга, то сейчас он готов сам стать активным участником схватки. Борьбы на геополитическом пространстве", – поясняет Андрей Окара.

Он не исключает, что договоренности межу Путиным и Си Цзиньпином будут неприятны для Украины и Западного мира. Что внешнеполитическая позиция КНР может стать более пророссийской и антиукраинской, чем сейчас.

"Ранее медиа сообщали, что Си Цзиньпин якобы попросил Путина не омрачать Олимпиаду, не начинать боевые действия, пока она проходит. Но после завершения Олимпийских игр (20 февраля) начнутся Паралимпийские, которые завершатся в середине марта. Так что, скорее всего, именно до этого срока Украины и Запада есть время сделать всё, чтобы вторжения не случилось", – констатирует Андрей Окара.

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