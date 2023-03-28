Лидер КНДР Ким Чен Ын приказал увеличить производство ядерного оружия, чтобы нарастить его запас "в геометрической прогрессии", сообщило северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК) во вторник, 28 марта. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на DW.

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Накануне Ким Чен Ын руководил принятием ядерного оружия на вооружение и выслушал доклад от Института ядерного оружия КНДР о прогрессе в деле "качественного и количественного укрепления ядерных вооруженных сил Северной Кореи". Он призвал к "идеальной" готовности к применению ядерного оружия "в любое время и в любом месте", а также заявил о необходимости "непрерывного укрепления ядерных сил", чтобы превосходящая мощь заставила "врагов бояться" и защитила бы власти, строй и народ КНДР.

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При этом Ким Чен Ын заявил, что ядерное оружие Пхеньяна не направлено против других стран, "врагом" ядерных сил страны является сама война и ядерная катастрофа в целом, а власти КНДР стремятся к миру и стабильности в регионе.

КНДР за последнее время провела целый ряд учений с целью проверки систем ядерных вооружений. В частности, 25-27 марта были проведены вторые испытания новой подводной беспилотной системы ударного типа, способной нести ядерный боезаряд, "ядерного беспилотного катера подводного нападения", как называют его в Пхеньяне. 27 марта было также проведено испытание двух тактических баллистических ракет класса "земля-земля" для имитирования ядерного взрыва в воздухе.

Напомним, что российский диктатор Владимир Путин накануне заявил о перемещении на территорию своего союзника — Белоруси — тактического ядерного оружия. По его словам, на территории Белоруси будут обучать летчиков применению этого типа вооружения и подготовят для использования ТЯО десять самолетов. Также РФ передала Белоруси ракетный комплекс "Искандер", способный быть носителем тактического ядерного оружия. По словам Путина, это решение не нарушает международных обязательств РФ по нераспространению ядерного оружия, но оно "совпало" с заявлением заместителя министра обороны Великобритании о передаче Украине снарядов с обедненным ураном. Они способны пробивать любую броню.

К слову, суть и причины пророссийской риторики северокорейских властей пояснили эксперты.