Киев штурмует ЕС: оправдана ли жесткость Зеленского – почему союз все ближе к развалу

Ответ Европейского союза на заявку Украины о вступлении покажет, есть ли вообще будущее у европейского проекта. Об этом во время совместного брифинга с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен заявил президент Украины Владимир Зеленский. Согласны ли с подобными утверждениями? Как оцениваете действия ЕС и Киева в ракурсе евроинтеграции Украины?

Владимир Зеленский и Урсула фон дер Ляен. Фото - сайт Офиса президента Украины

Украине дадут статус кандидата, а затем начнется длительный процесс приема в ЕС

Эксперт по международной политике в Украинском институте будущего Илия Куса согласен с тезисом, что то, какое решение и как примут касательно предоставления Украине статуса кандидата в члены Евросоюза – определит дальнейший формат развития самого ЕС. Но – не собственного будущего данного европроекта. Оно к Украине не подвязано, как бы нам или президенту Зеленского этого не хотелось, подчеркивает эксперт.

"Вопрос членства Украины в ЕС скорее связан с внутриевпропейскими дебатами о будущем развитии союза. Потому что часть стран выступают за расширение ЕС за счет новых стран, а часть – за углубление интеграции уже существующих членов образования, без приема новых членов. А мы являемся заложниками этой дискуссии", – поясняет Илия Куса.

Он думает, что нам дадут статус кандидата. А затем начнется длительный процесс приема в ЕС (если он вообще состоится).

"Ведь статус кандидата — лишь промежуточный формат. Нет фиксированной даты, что после получения статуса кандидата мы через какое-то время обязательно будем в ЕС. Та же Турция является страной-кандидатом уже много лет. Как и Сербия, и еще ряд балканских стран", – напоминает эксперт.

По его мнению, дадут нам такой статус, чтобы продемонстрировать, что ЕС готов идти навстречу Украине. Не предоставление же данного статуса будет выглядеть не очень хорошо, в первую сторону с моральной точки зрения, в условиях войны, отмечает Илия Куса.

"Действия обеих сторон в данном контексте (и Украины, и ЕС) расцениваю как приемлемые в условиях их политических позиций. Правда, с моей точки зрения, украинские власти опять совершают ошибку, когда искусственно переоценивают наши возможности быстро вступить в ЕС. Считаю, что идея в стиле "нам все должны, поэтому мы скоро будем в ЕС" — контрпродуктивна. Не потому что нам не надо это членство, а потому что спешить с таким вопросом никогда не стоит, – говорит эксперт. – Тем более, возвращаясь к созданию очередной иллюзии, после краха которой наступает разочарование. Следует трезво смотреть на вещи. Не форсировать вопрос полноценного членства. Потому что нам оно по объективным причинам быстро не светит".

Более продуктивно, считает Илия Куса, было бы акцентировать внимание на важности предоставления Украине доступа к структурным европейским фондам. К финансовым ресурсам, которые позволят нам запустить послевоенное восстановление экономики и инфраструктуры.

Неспособность ЕС прийти к консенсусу относительно будущего членства Украины может вызвать недовольство в лагере наших горячих сторонников

Политолог, эксперт аналитического портала "Слово и Дело" Валентин Гладких акцентирует, что среди государств-членов ЕС есть как всячески поддерживающие Украину, так и не проявляющие особого энтузиазма ни относительно будущего нашего членства в ЕС, ни относительно военно-технической помощи для нашего государства, ни относительно усиления санкций против РФ.

"Чем продиктована такая их позиция – предмет другого разговора. Пока надо осознавать, что неспособность ЕС прийти к консенсусу относительно будущего членства Украины может вызвать серийное недовольство в лагере наших горячих сторонников. Прежде всего – это Польша, Литва, Латвия, Эстония. Впрочем, это далеко не исчерпывающий список, – отмечает политолог. – Кроме того, пример Британии продемонстрировал, что после и вне ЕС "есть жизнь". А нынешнее поведение британского премьера Бориса Джонсона демонстрирует, что эта жизнь может быть значительно более самодостаточной и наполненной смыслом, который не исчерпывается "соблюдением многочисленных требований, директив, постановлений, решений и т.д. евробюрократии", недовольство которой имеет место практически во всех государствах-членах ЕС. Богатые и старые недовольны позицией Брюсселя по отношению к бедным и младшим, а младшие и беднейшие недовольны Брюсселем, возмущаясь его чрезмерным оглядыванием на интересы более богатых и старших членов Евросоюза".

И вопрос Украины, как справедливо, по мнению эксперта, отметил Владимир Зеленский, может стать не только камнем преткновения, но и яблоком раздора.

"А неспособность положительно решить этот вопрос по сути может заложить в основание ЕС мину замедленного действия, после чего эрозия и фрагментация ЕС станет только вопросом времени, – считает Валентин Гладких. – Пойдет ли это на пользу европейцам и вообще человечеству? Боюсь, что нет. Скорее, наоборот, потому что "кризис", а тем более распад ЕС может повлечь за собой серьезные конфликты в Европе со всеми вытекающими последствиями для региональной и глобальной безопасности. И именно это может быть одной из целей РФ, давно и упорно продвигающей политику, направленную на разрушение ЕС и НАТО как целостных организаций. Надеюсь, европейским лидерам хватит и мудрости, и мужества, чтобы одобрить решение, которое принесет народам Европы, включая украинцев, счастливое будущее, а не лишит их и нас этого будущего".

Европейский Союз сейчас имеет возможность исправить свои исторические ошибки

Профессор социологии Павел Федорченко-Кутуев рассуждает так:

"Евросоюз традиционно обвиняли (и это справедливая констатация) в том, что с одной стороны это экономический гигант, а с другой – политически аморфное образование. Некоторые даже называли его политическим карликом. С одной стороны – баланс разных интересов и устремлений является преимуществом ЕС. С другой – полномасштабная, агрессивная война России против Украины, война, которая имеет черты геноцида украинского народа, изменила всё. Весь геополитический, геоэкономчиеский ландшафт".

И европейцы, уверен социолог, должны признать, что именно они долгое время вскармливали агрессора, покупая российские газ и нефть, инвестируя в экономику РФ. Закрывая при этом глаза на усиление авторитаризма в России. На консолидацию всей власти в руках Путина, на репрессии в РФ. И на ту серию агрессивных войн, которые Россия под руководством Путина вела. Сперва была Чечня, потом Грузия – и, наконец, Украина.

"Есть выражение "никто не совершен". При этом умные люди и организации должны учиться на своих ошибках. И Европейский Союз сейчас имеет возможность исправить свои исторические ошибки. А именно – слишком мягкое, дружелюбное отношение к России при одновременном игнорировании Украины. Поэтому я считаю, что президент Зеленский совершенно прав, когда остро, четко, принципиально, жестко ставит этот вопрос перед ЕС. Ведь речь идет о выживании Украины и украинского народа", – констатирует Павел Федорченко-Кутуев.

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