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Киев проинформировал Белый дом о решении по Залужному: WP узнал подробности

Украина сообщила США о планах уволить Залужного

2 февраля 2024, 23:05
Автор:
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Марьян Ощановский
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Власти Украины проинформировали администрацию Джо Байдена о решении уволить Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Киев проинформировал Белый дом о решении по Залужному: WP узнал подробности

США остается ключевым союзником Украины. Фото из открытых источников

По данным издания The Washington Post, американские чиновники не поддержали решение украинских властей уволить Залужного, однако и не стали возражать против него, отметив, что это право Владимира Зеленского принимать подобные кадровые решения.

Как пишет WP, правительство Украины проинформировало Белый дом о том, что президент Владимир Зеленский решил уволить своего главного военного командующего генерала Валерия Залужного.

Издание отмечает, что увольнение Залужного станет самой громкой кадровой перестановкой после начала полномасштабного вторжения РФ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что согласно исследованию Personnel Service, 22% граждан Польши негативно настроены к украинцам. Исследование показало, что чаще всего негативно к гражданам Украины относятся поляки от 25 до 34 лет. Граждане Польши, которым за 55 лет, чаще всего положительно настроены к украинцам. На рост негативного отношения к украинцам может влиять подорожание жизни и беспокойство поляков по поводу собственного материального положения из-за страха, что украинские работники могут забрать их работу.

"Комментарии" также писали, что заморозка войны усилит внутренние склоки в Украине тогда, как РФ воспользуется затишьем на фронте для усиления своего военного потенциала, убежден заместитель командира 14-го отдельного полка ВСУ Евгений Карась. Без победы Украины от прекращения войны выиграет Россия, поскольку полностью перейдет на военные рельсы и избавится от международного давления.



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Источник: https://www.washingtonpost.com/national-security/2024/02/02/zaluzhny-zelensky-white-house/
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