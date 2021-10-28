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Киев отбросил предупреждение Берлина по применению Bayraktar на Донбассе

Посол Украины напомнил Германии о праве защищаться

сегодня, 07:50
Автор:

Кравцев Сергей
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В правительстве Германии выразили обеспокоенность после применения украинской армией беспилотников Bayraktar на Донбассе. Украинский посол в Берлине Андрей Мельник напомнил немецкой стороне о праве защищаться. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на интервью Андрея Мельника изданию "Bild".

Киев отбросил предупреждение Берлина по применению Bayraktar на Донбассе

Андрей Мельник. Фото: Из открытых источников

По словам Андрея Мельника, официальный Берлин считает недопустимым применять беспилотники, которые, согласно Минским договорённостям запрещены в небе над Донбассом. Применяя беспилотники обе стороны нарушают договорённости и делают шаг не к миру, а усилению деэскалации на востоке Украины. Мельник подчеркнул, Украина категорически против предупреждения Берлина относительно недопустимости ВСУ применять беспилотники даже для собственной защиты.

Дипломат подчеркнул, немецким коллегам стоит знать о праве защищаться. Это право есть у Украины, особенно, когда вражеская артиллерия не стихает и от снарядов гибнут мирный жители Донбасса, а также украинские воины.

Андрей Мельник посоветовал немецкой стороне с большим упорством работать для того, чтобы все-таки организовать новую встречу лидеров "Нормандского формата" в Берлине, нежели выражать озабоченность маневрами украинской армии в целях защиты. Если же говорить об обстрелах, то дипломат, советует обратить большее внимание на то, что происходит на оккупированной части Донбасса, как там ведут себя боевики и что себе позволяют по отношению к мирных гражданам и украинским солдатам.

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Источник: https://www.bild.de/politik/ausland/politik-ausland/kiewer-neonazis-kreml-wuetet-nach-einsatz-von-erdogan-drohnen-78075476.bild.html
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Обсуждения

забияка

сегодня, 07:26

ну пусть фрицы озабочиваются и дальше... они же ничего другого не могут... помощи от них - НИКАКОЙ! зато бабки сечина им так сладко облизывать, что готовы танцевать под балалайку

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