Кибератака России: в Украину прибудут английские и американские специалисты

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Людмила Слободенюк
Кибератака. Фото из открытых источников
И хотя российская кибервойна против Украины никогда не прекращалась, ныне западные чиновники обеспокоены не на шутку. Соединенные Штаты Америки (США) и Великобритания направляют в Украину своих специалистов, сообщает издание The New York Times, пишет "Европейская правда".
Кто именно уехал в Украину – американские чиновники почему-то скрывают. В администрации Байдена лишь указали, что
Американцы считают, что если Россия действительно совершит запланированную кибератаку, то, скорее всего, это произойдет после православного Рождества, где-то в конце первой недели января — сообщают источники, владеющие разведданными.А пресс-секретарь британского правительства заявила, что та помощь, которую оказывало Королевство и союзники, носят оборонительный характер.
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