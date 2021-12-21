Кибератака России: в Украину прибудут английские и американские специалисты

Кибератака. Фото из открытых источников

И хотя российская кибервойна против Украины никогда не прекращалась, ныне западные чиновники обеспокоены не на шутку. Соединенные Штаты Америки (США) и Великобритания направляют в Украину своих специалистов, сообщает издание The New York Times, пишет "Европейская правда".

Издание пишет, что в плоскости кибератак значительно усилилась российская активность, пока весь мир считал войска вблизи украинской границы. Но нужно быть готовым защищать себе и в этой сфере.



"Это широкомасштабная кампания, направленная на многочисленные украинские государственные учреждения, включая органы внутренних дел — национальную полицию — и их коммунальные предприятия", — прокомментировал Дмитрий Альперович, исследователь российской киберактивности и глава исследовательской группы в Вашингтоне Silverado Policy Accelerator.

Кто именно уехал в Украину – американские чиновники почему-то скрывают. В администрации Байдена лишь указали, что

"мы долгое время поддерживали усилия Украины укрепить киберзащиту и повысить ее киберустойчивость".

Американцы считают, что если Россия действительно совершит запланированную кибератаку, то, скорее всего, это произойдет после православного Рождества, где-то в конце первой недели января — сообщают источники, владеющие разведданными.

А пресс-секретарь британского правительства заявила, что та помощь, которую оказывало Королевство и союзники, носят оборонительный характер.

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