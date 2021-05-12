Могут ли обвинение в госизмене, связанные с действиями в интересах РФ, предъявленные одному из лидеров ОПЗЖ Виктору Медведчуку, (который является кумом президента РФ Владимира Путина), привести к обострению ситуации на Донбассе или у украинских границ? Или, напротив, "кейс Медведчука" способен принудить Кремль к миру? Чтобы разобраться в этих вопросах, портал "Комментарии" обратился за экспертным мнением.

Кейс Медведчука: могут ли предъявленные обвинения привести к усилению агрессии РФ. Коллаж "Комментарии" Д.Романюк

"Остается надеяться, что украинские власти готовы к усиливающемуся давлению со стороны Кремля — и не будут поддаваться на шантаж"

Историк, политолог, правозащитник Вячеслав Лихачев уверен, что в России выдвинутые против Медведчука обвинения воспринимаются как политическое давление на дружественную партию, которая, по словам главы комитета Государственной думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонида Калашникова, "набирает очень серьезные уверенные рейтинги сейчас".

"И, конечно, следствие в отношении персонально Виктора Медведчука крайне неприятно для Владимира Путина. Можно предположить, что он воспринимает такие вещи как персональную обиду", — отмечает эксперт.

По мнению Вячеслава Лихачева, принудить таким образом Кремль к миру явно невозможно. Но вряд ли это было целью.

"Для российского президента это вполне может быть тем самым случаем пересечения "красных линий", касательно которых, согласно его обращению к Федеральному Собранию, Кремль сам решает, где они проходят, но за покушение на которые обещает реагировать ассиметрично. Так что Украине следует ожидать и обострения конфронтации в Донецкой и Луганской областях, и другие агрессивные шаги со стороны России, — прогнозирует эксперт. — Другое дело, что вряд ли для кого-нибудь произошедшее стало неожиданностью. После введения санкций решением СНБО выдвижение официальных обвинений прокуратурой было неизбежно. Последовательным и системным усилением конфронтации была подчинена вся логика украино-российских отношений в последние месяцы, и в зоне боевых действий на востоке страны, и в других сферах. Так что остается только надеяться, что украинские власти готовы к усиливающемуся давлению со стороны Кремля — и не будут поддаваться на шантаж".

"Ослабление Медведчука уменьшает возможности групп в РФ влиять на повестку дня в украинском политическом процессе"

Руководитель Украинского независимого центра политических исследований Юлия Тищенко подчеркивает, что обострение на Донбассе и так присутствует. Обстрелы продолжаются под разговоры о необходимости соблюдать режим прекращения огня.

"Кейс Медведчука свидетельствует косвенно, что он не рассматривается украинской стороной как возможный посредник в этом конфликте. Он выводится из этого процесса как переговорщик, навязанный РФ", — говорит Юлия Тищенко.

Она считает, что вряд ли происходящее можно считать принуждением России к миру. Ведь тот же Медведчук и связанные с ним люди и резервы – лишь одна из составляющих сложного процесса, происходящего между официальными Киевом и Москвой.

"Ослабление Медведчука, его политического влияния, безусловно, уменьшает возможности групп в РФ влиять на повестку дня в украинском политическом процессе. Но попытки сохранения такого воздействия, конечно, остаются", — резюмирует Юлия Тищенко.

Ранее портал "Комментарии" писал, объективны ли действия правоохранителей в отношении Виктора Медведчука.

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