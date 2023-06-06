"Каждый пятый не говорит по-русски": в РФ заговорили о проблеме мигрантов

Сейчас в некоторых классах в школах РФ каждый пятый ребенок не говорит на русском. Об этом, как сообщают "Комментарии", заявил заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Мигранты из Средней Азии в РФ

После столкновений на этнической почве между русскими школьниками и приезжими российские власти вынуждено признали наличие проблемы мигрантов в РФ. Правда, Дмитрий Медведев недочеты правящей власти решил объяснить "преимуществами" российского законодательства:



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"В соответствии с нашим законодательством, детей из семей мигрантов принимают в детские сады, школы, колледжи на тех же основаниях, что и детей российских граждан, — заявил Дмитрий Медведев. — Никаких требований к владению русским языком законом у таких учеников не устанавливается. С одной стороны, это обеспечивает равные возможности в получении образования в России для всех детей, независимо от их гражданства. Это в общем и целом правильный справедливый подход. Это важная социальная гарантия. Но есть и оборотная сторона медали: в классы попадают ребята, которые учиться на русском языке не в состоянии. Они обособлены от сверстников, зачастую становятся агрессивными. Если таких ребят достаточно много, они еще и образуют группы по этническому принципу. Последствия известны и получают негативный резонанс".

За последние несколько недель в самых разных регионах России участилась "охота" на таджикских мигрантов – их задерживают, устраивают необоснованные проверки, избивают. Как отмечают СМИ, акции против мигрантов активизировались после того как группа жителей Котельников обратилась к Владимиру Путину. Они утверждали, что их город стал "таджикским анклавом", а 80 процентов его населения составляют мигранты.

Тем временем, умер один из крупнейших шпионов, работавший на Россию.

Из-за подрыва Каховской ГЭС погибло большинство животных зоопарка в Новой Каховке, — UAnimals.

А Укргидроэнерго сообщило о дате наибольшего разлива Днепра из-за подрыва Каховской ГЭС.