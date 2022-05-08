"Каждый должен бороться против тирании, а не пристраиваться к ней": Зеленский обратился к странам Большой семерки

"Специальная международная группа экспертов, под председательством Майкла Макфола и Андрея Ермака разработала План действий по усилению санкций против России за эту войну. Нужно его реализовать и хотя бы дать свой анализ обратный. Никаких экспортных, импортных санкций с россией, пока россия тратит заработанные деньги на разрушение свободы в Украине и во всей Европе. Демократический мир должен быть принципиальным в защите самого себя. Должны искать, как повлиять на тех политиков и те компании, которые помогают россии обойти санкции. К примеру, мы транспортируем нефть в Венгрию по нашему трубопроводу, а политики этой страны не только блокируют поставки нам горючего по всей территории, но и пытаются тормозить каждый санкционный шаг против россии, в том числе и нефтяное эмбарго.Свободный мир должен не позволять манипулировать собой. Также все российские чиновники, сотрудники силовых органов, особенно судьи, работающие на тиранию, должны быть в санкционных списках, их пока там нет. Кажд ы й виновн ый должен быть привлеченный к ответственности и осужденный благодаря международному сотрудничеству, необходимы визовые ограничения для граждан России, чтобы они не использовали свободный мир для развлечений и своих покупок. Каждый должен бороться с тиранией, а не пристраиваться к ней",- заявил Владимир Зеленский.