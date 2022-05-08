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"Каждый должен бороться против тирании, а не пристраиваться к ней": Зеленский обратился к странам Большой семерки

Владимир Зеленский призвал мир повлиять на Венгрию, блокирующую нефтяное эмбарго

сегодня, 22:49
Автор:

Лиля Воробьева
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8 мая, в День памяти и примирения, Владимир Зеленский обратился к странам Большой семерки. Глава государства поблагодарил партнеров за поддержку Украины и рассказал, что нужно, чтобы победить тиранию.
Президент Зеленский заявил, что для Украины необходимо мощное оружие, санкции и финансовая поддержка для восстановления государства.
"Специальная международная группа экспертов, под председательством Майкла Макфола и Андрея Ермака разработала План действий по усилению санкций против России за эту войну. Нужно его реализовать и хотя бы дать свой анализ обратный. Никаких экспортных, импортных санкций с россией, пока россия тратит заработанные деньги на разрушение свободы в Украине и во всей Европе. Демократический мир должен быть принципиальным в защите самого себя. Должны искать, как повлиять на тех политиков и те компании, которые помогают россии обойти санкции. К примеру, мы транспортируем нефть в Венгрию по нашему трубопроводу, а политики этой страны не только блокируют поставки нам горючего по всей территории, но и пытаются тормозить каждый санкционный шаг против россии, в том числе и нефтяное эмбарго.Свободный мир должен не позволять манипулировать собой. Также все российские чиновники, сотрудники силовых органов, особенно судьи, работающие на тиранию, должны быть в санкционных списках, их пока там нет. Каждый  виновный  должен быть привлеченный к ответственности и осужденный благодаря международному сотрудничеству, необходимы визовые ограничения для граждан России, чтобы они не использовали свободный мир для развлечений и своих покупок. Каждый должен бороться с тиранией, а не пристраиваться к ней",- заявил Владимир Зеленский.
Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Зеленский рассказал, что будет означать объявление Путиным войны Украине.

"Каждый должен бороться против тирании, а не пристраиваться к ней": Зеленский обратился к странам Большой семерки

Владимир Зеленский (фото из открытых источников)


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Источник: https://www.facebook.com/zelenskiy.official/videos/3158626741026707
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