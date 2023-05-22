Казахстан отказался назначить Гайдая послом в стране: названа причина

Сергей Гайдай. Фото c открытых источников

Казахстан не согласился с назначением бывшего руководителя Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая послом в стране. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание "Зеркало недели".



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Украина отправила запрос на согласование кандидатуры Сергея Гайдая казахстанским властям. Однако Казахстан отказался выдать агреман – документ принятия личности в качестве дипломатического представителя.

Согласно источникам "Зеркало недели" Казахстан "твердо" дал понять, что на место украинского посла в стране хочет получить профессионального дипломата, не являющегося Сергей Гайдай.

Предыдущий посол Украины в Казахстане Петр Врублевский был профессиональным дипломатом, однако президент Владимир Зеленский уволил его с этой должности из-за нарекания официальных представителей Астаны. Тогдашний украинский посол дал интервью местному блоггеру, где указал, "чем больше мы убьем россиян сейчас, тем меньше придется убивать нашим детям".

Такие слова вызвали критику в политических кругах Казахстана, что привело к увольнению Петра Врублевского с должности дипломата в азиатской стране.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Бюро мониторинга общественного мнения Demoscope в Казахстане узнало настроения казахов относительно войны и выяснило, кого казахи поддерживают больше, Украину или Россию. Кроме того, социологический анализ показал увеличение страха среди жителей Казахстана по поводу возможного нападения России на их страну.

Также "Комментарии" писали о том, что Министерство иностранных дел Казахстана ответило, будет ли производить арест президента России Владимира Путина, когда тот прибудет в их страну.