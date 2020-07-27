Катастрофа МАУ: МИД назвал дату, когда станет известна сумма компенсации для семей жертв от Ирана

Официальные представители Тегерана прибудут в Киев 29-30 июля, чтобы провести совещание с украинской стороной по поводу возмещения морального и материального вреда членам семей погибшего экипажа в авиакатастрофе МАУ, которая произошла 8 января по вине иранской армии. Об этом сообщает агентство "РБК-Украина", ссылаясь на заявление главы МИД Дмитрия Кулебы.

Министр отметил, что данная инициатива была проявлена именно украинской стороной, которая пригласила иранцев в столицу для всеобъемлющего решения данной трагедии, что позволит "перевернуть эту страницу" в международных отношениях двух стран.

"Мы пригласили иранскую сторону посетить Киев для консультаций. Они приезжают 29-30 июля. Я не могу раскрывать цифры компенсации, потому что конечные суммы будут приняты после консультаций", - заключил Кулеба во время брифинга со своим польским коллегой Яцеком Чапутовичем, который состоялся сегодня в Варшаве.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что во время крушения пассажирского "Боинг" Международных авиалиний Украины, который совершал рейс Тегеран-Киев, погибли 11 граждан Украины. После того как власти Ирана прекратили отрицать свою причастность к авиакатастрофе, тамошняя прокуратура заявила, что передаст бортовые самописцы во Францию для международного и независимого расследования.



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