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Канцлер Германии летит в Украину на переговоры с Зеленским: что обсудят лидеры государств

Шольц летит в Украину, поскольку опасения по поводу российского вторжения растет

сегодня, 11:26
Автор:

Карина Ожерельева
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Канцлер Германии Олаф Шольц в понедельник, 14 февраля, летит в Киев, чтобы встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским и проявить солидарность, помочь предотвратить войну в Европе после предупреждений о том, что российское вторжение может оказаться неизбежным. Об этом сообщает Reuters.

Канцлер Германии летит в Украину на переговоры с Зеленским: что обсудят лидеры государств

Канцлер Германии Олаф Шольц - фото из открытых источников

Поездка является частью шквала дипломатических усилий по деэскалации кризиса путём диалога. Во вторник, 15 февраля, Шольц вылетит в Москву на встречу с президентом России Владимиром Путиным.

Канцлер, вступивший в должность в декабре, активизировал свое участие в кризисе в Украине в течение последней недели после того, как критики обвинили его в отсутствии лидерства.

"(Эти поездки) о том, как мы можем найти способ обеспечить мир в Европе", — сказал Шольц журналистам, заявив, что наращивание Россией около 100 000 военных на границе Украины представляет "очень серьезную угрозу".

Источник в немецком правительстве сообщил в воскресенье, 13 февраля, что Шольц и Зеленский оценят свое положение после переговоров в "нормандском формате" на прошлой неделе между представителями Украины, России, Франции и Германии и оценят, как они могут продвигать диалог.

Украина может рассчитывать на солидарность Германии, в том числе и на финансовую помощь для стабилизации экономики, сказал Шольц.

Украинские чиновники публично раскритиковали Германию за отказ продавать оружие Киеву – Берлин утверждает, что не может из-за своей кровавой истории 20-го века – и за ее нежелание остановить спорный российско-немецкий проект газопровода.

Украина, а также западные союзники утверждают, что построенный, но еще не введенный в эксплуатацию газопровод "Северный поток-2" позволит России отключить Украину от энергоснабжения Европы и сделать ее более уязвимой для российского вторжения.

Как сообщали ранее "Комментарии", канцлер Германии стремительно теряет поддержку среди населения: почему людей не устраивает позиция Шольца.


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Источник: https://www.reuters.com/world/europe/scholz-flies-ukraine-fears-russian-invasion-grow-2022-02-14/
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