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Канал Петра Порошенко странным видео поздравил его с днем рождения: подробности

"Прямой" канал обнародовал приветственное видео в адрес экс-президента

сегодня, 18:41
Автор:

Лиля Воробьева








В эфире электронного медиа, владельцем которого является предыдущий глава нашего государства Петр Порошенко, появился оригинальный поздравительный видеоролик в его адрес. Ведь вчера, 26 сентября Петр Алексеевич праздновал свой 56-день рождения. Он изложен в Youtube канала Прямой.

Канал Петра Порошенко странным видео поздравил его с днем рождения: подробности

26 сентября Порошенко праздновал свой день рождения (фото из открытых источников)


Приветствие от тележурналистов отснято в репортажном формате. Наше государство, как полноправного члена Евросоюза и НАТО приветствуют с этими весомыми достижениями известные медиа всех стран. Еще они пишут о наших больших сдвигах — это стремительный рост национального ВВП, а также — окончание войны и присоединение Крыма и Донбасса. Далее идет текст поздравления для экс-гаранта. В нем говорится, что в титулованного и известного в мире именинника все главные национальные достижения еще впереди.


Напомним, что "Комментарии" информировали своих читателей о том, что Порошенко обратился к Зеленскому с просьбой. Пятый президент Украины Петр Порошенко обратился к действующему главе государства Владимиру Зеленскому с просьбой не выражать поддержку белорусской оппозиционерке Марии Колесниковой, которую Минский суд приговорил к 11 годам лишения свободы, потому что это будет не искренне.


Петр Порошенко выразил слова солидарности с крымчанами и белорусами, которых оккупационный и диктаторский режимы бросили за решетку. Крымчане пострадали за участие в саммите "Крымской платформы", как только вернулись в аннексирован Крым, здесь же их посадили за решетку, а белорусы расплачиваются за то, что "подняли голову" против режима Лукашенко. Марии Колесниковой приходится расплачиваться как одному из лидеров белорусского оппозиционного движения.


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Источник: https://1plus1.video/unian-novosti/2021-god/sentyabr-2021-kanal-poroshenko-privitav-jogo-z-dnem-narodzhennya
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