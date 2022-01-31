Какую ставку сделал Путин по отношению к Украине: дипломат рассказал о планах главы Кремля

Глава России Владимир Путин в отношении нашей страны делает ставку не на войска, а на политические решения. Глава Кремля видит, что армия Украины укрепилась и располагает оружием, способным остановить наступление российской военной группировки, — отметил представитель национальной дипломатии, эксперт по международным вопросам Руслан Осипенко. во время эфира на канале "Украина-24".

Владимир Путин (фото из открытых источников)

Дипломат убежден, что российский президент делает ставку не на собственную армию, потому что из-за проигрыша может лишиться власти.

Еще один важный момент – единая позиция западных стран по отношению к суверенитету и собственной независимости. Украину воспринимают как независимое государство, — подчеркнул международник.

По словам Руслана Осипенко, Владимир Путин понимает, что украинская территория потеряна, а еще это – просто "мятежная провинция".

Ранее дипломат говорил, что нашей стране грозит комбинированное российское вторжение. Россияне будут способствовать расшатыванию внутриполитической ситуации, будут провоцировать обострение в Донбассе и расшатывать обстановку из незаконно захваченного Крыма.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что у Путина допустили вероятность встречи с Зеленским в Пекине. Президент РФ Владимир Путин, как и многие другие мировые лидеры, намерен 4 февраля посетить официальную церемонию открытия Олимпиады в Пекине. В то же время в плотном графике российского президента не запланированы двусторонние встречи с другими главами государств. Единственным исключением может стать встреча с главой КНР Си Цзиньпином. При этом в Москве также не исключили возможных контактов с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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