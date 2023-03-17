Какую помощь и когда Израиль готов предоставить Украине

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Моесеенко Валентина
Что делает Израиль для помощи Украине, готов ли он предоставить Киеву оборонное оружие рассказал "Голосу Америки" посол Израиля в Украине Михаэль Бродский, пишут "Комментарии". Обстрелы Украины российскими ракетами не прекращаются и для Украины жизненно важно получить израильскую систему заблаговременного предупреждения об обстрелах.
Посол Израиля в Украине Михаэль Бродский. Когда в Украине будет израильский "железный купол"
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По словам посла, сейчас украинские и израильские специалисты работают над этим. И это займет еще некоторое время, и это будут месяцы, а не недели, пока эта система заработает в Украине.
На этой неделе появились сообщения в СМИ, что Израиль позволил двум своим оборонным компаниям продать Украине системы противодействия дронам. То есть, впервые после вторжения России в Украину Израиль одобрил лицензии на экспорт оружия Украине. Эту ситуацию посол комментирует достаточно осторожно.
Посол говорит, что в Израиле хорошо понимаем, что сегодня эти дроны используются против Украины, а завтра они могут использоваться против Израиля. Поэтому изучают опыт Украины в противодействии этим дронам.
"Комментарии" также писали о том, что Международный уголовный суд (МКС) в Гааге выдал ордера на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченного президента РФ по правам ребенка Марии Львов-Беловой. Ордеры выданы в рамках расследования незаконной депортации детей с территории Украины.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, чего ждать Украине от Китая, США и Ватикана.
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