Какую помощь и когда Израиль готов предоставить Украине

Что делает Израиль для помощи Украине, готов ли он предоставить Киеву оборонное оружие рассказал "Голосу Америки" посол Израиля в Украине Михаэль Бродский, пишут "Комментарии". Обстрелы Украины российскими ракетами не прекращаются и для Украины жизненно важно получить израильскую систему заблаговременного предупреждения об обстрелах.

Посол Израиля в Украине Михаэль Бродский. Когда в Украине будет израильский "железный купол"

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"Дело в том, что нельзя просто взять израильскую систему раннего предупреждения и поставить ее в Украине, необходима адаптация к украинским условиям, потому что Украина является страной, многократно превышающей площадь Израиля. Кроме того, она сталкивается с другими угрозами – это не те ракеты, с которыми сталкивается Израиль", — говорит Бродский.

По словам посла, сейчас украинские и израильские специалисты работают над этим. И это займет еще некоторое время, и это будут месяцы, а не недели, пока эта система заработает в Украине.

На этой неделе появились сообщения в СМИ, что Израиль позволил двум своим оборонным компаниям продать Украине системы противодействия дронам. То есть, впервые после вторжения России в Украину Израиль одобрил лицензии на экспорт оружия Украине. Эту ситуацию посол комментирует достаточно осторожно.

"Я знаю, что действительно было обсуждение во главе с премьер-министром, наших оборонных контактов с Украиной, но эти контакты лучше всего держать в тайне. Я не думаю, что правильно обсуждать это в прессе и в публичном пространстве, - говорит Михаэль Бродски . — Единственное, что могу сказать, что нас очень беспокоит сотрудничество между Россией и Ираном, очень беспокоит использование иранского оружия, прежде всего дронов, против гражданских целей в Украине".

Посол говорит, что в Израиле хорошо понимаем, что сегодня эти дроны используются против Украины, а завтра они могут использоваться против Израиля. Поэтому изучают опыт Украины в противодействии этим дронам.

"Мы работаем вместе с представителями Украины на всех возможных уровнях. У нас очень хорошие контакты и мы будем продолжать эту работу", — резюмирует посол Израиля в Украине .

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