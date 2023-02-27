Какой широкой победы в войне надеется Украина

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Моесеенко Валентина
Что такое широкая победа Украины объяснил в Телеэфире советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, пишут "Комментарии". Картина широкой победы Украины в нынешней войне с Россией не совсем одинакова в видении Украины и Запада.
О видение Запада и Украины победы над Россией
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Полгода назад о Крыме вообще говорили: давайте отложим в сторону, вы даже не можете атаковать военные цели, находящиеся там. Украинская же сторона настаивала: международное право четко говорит, что мы имеем право использовать любые инструменты для освобождения своих территорий, уничтожать все, что там расположено врагом.
В вопросе освобождения оккупированных территорий мы исходим из понимания имеющихся у нас ресурсов и ресурсов, которые есть у России. И благодаря разведке, мы четко понимаем, что есть у РФ и оцениваем ресурс, который они сегодня накапливают.
По мнению чиновника, надо еще и зафиксировать важные позиции, что практически все руководители, включая господина Шольца, господина Макрона и других лидеров, четко подтверждают:
- четко фиксируют природу этой войны — это геноцидная война Российской Федерации;
- они четко фиксируют, что конфликт может закончиться только поражением России;
- они четко фиксируют, что Украина должна получить весь инструментарий для того, чтобы локализовать войну и закончить ее правильно;
- Россия должна пройти через обязательную юридическую процедуру под названием специальный трибунал вроде Нюрнбергского. Эта процедура уже отрабатывается на уровне министерств юстиции и министерств иностранных дел разных стран Европы;
- есть понимание, что Россия не выглядит так, как она говорит сама о себе;
- если Россия не проиграет в этой войне, тогда можно попрощаться с миром, в котором есть международное право, где нет террористических разветвленных сетей, где политические убийства — это единичные и очень редкие явления, где нет вмешательства в политические выборы.
"Нужно тогда попрощаться с таким миром, его не будет. Будут постоянные конфликты, провокации, убийства, массовые войны", — резюмирует Михаил Подоляк.
Как писали "Комментарии" ранее, Россия прикладывает сверхусилия для принуждения Украины к переговорам. Руководство России сейчас бросило все свои внешнеполитические силы на принуждение Украины к переговорам. Для этого страна-агрессор использует некоторых зависимых от нее политиков Запада.
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