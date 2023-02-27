Какой широкой победы в войне надеется Украина

Что такое широкая победа Украины объяснил в Телеэфире советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, пишут "Комментарии". Картина широкой победы Украины в нынешней войне с Россией не совсем одинакова в видении Украины и Запада.

О видение Запада и Украины победы над Россией

"Давайте откровенно: у нас не могут быть полностью идентичные картинки на том или ином этапе войны. Но они будут синхронизироваться по мере того, как эта война развивается. Просто мы быстрее оцениваем происходящее и быстрее понимаем, как это будет и чем это закончится, — говорит Подоляк.

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Полгода назад о Крыме вообще говорили: давайте отложим в сторону, вы даже не можете атаковать военные цели, находящиеся там. Украинская же сторона настаивала: международное право четко говорит, что мы имеем право использовать любые инструменты для освобождения своих территорий, уничтожать все, что там расположено врагом.

"Сегодня уже все говорят и руководители США, и руководители европейских стран: пожалуйста, можете атаковать, это ваша территория, — объясняет советник главы Офиса президента. — Это же существенное мировоззренческое изменение, но какое-то время это заняло".

В вопросе освобождения оккупированных территорий мы исходим из понимания имеющихся у нас ресурсов и ресурсов, которые есть у России. И благодаря разведке, мы четко понимаем, что есть у РФ и оцениваем ресурс, который они сегодня накапливают.

"Даже если Россия желает использовать сотни тысяч смертников, которых будут отправлять сюда. Мы же говорим математически: чтобы уничтожить их, нужно определенное количество высокоточных дальнобойных ракет. И тогда мы их сможем уничтожить, как только они подойдут на расстояние 150 км до линии фронта", — говорит Подоляк.

По мнению чиновника, надо еще и зафиксировать важные позиции, что практически все руководители, включая господина Шольца, господина Макрона и других лидеров, четко подтверждают:

- четко фиксируют природу этой войны — это геноцидная война Российской Федерации;

- они четко фиксируют, что конфликт может закончиться только поражением России;

- они четко фиксируют, что Украина должна получить весь инструментарий для того, чтобы локализовать войну и закончить ее правильно;

- Россия должна пройти через обязательную юридическую процедуру под названием специальный трибунал вроде Нюрнбергского. Эта процедура уже отрабатывается на уровне министерств юстиции и министерств иностранных дел разных стран Европы;

- есть понимание, что Россия не выглядит так, как она говорит сама о себе;

- если Россия не проиграет в этой войне, тогда можно попрощаться с миром, в котором есть международное право, где нет террористических разветвленных сетей, где политические убийства — это единичные и очень редкие явления, где нет вмешательства в политические выборы.

"Нужно тогда попрощаться с таким миром, его не будет. Будут постоянные конфликты, провокации, убийства, массовые войны", — резюмирует Михаил Подоляк.

Как писали "Комментарии" ранее, Россия прикладывает сверхусилия для принуждения Украины к переговорам. Руководство России сейчас бросило все свои внешнеполитические силы на принуждение Украины к переговорам. Для этого страна-агрессор использует некоторых зависимых от нее политиков Запада.