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Какой международный договор покинула Россия: последствия решения Кремля

РФ закрывает свое авиапространство

сегодня, 13:59
Автор:

Данило Матюха

Госдума России проголосовала за выход из Договора об открытом небе. Об это сообщает Интерфакс.

Какой международный договор покинула Россия: последствия решения Кремля

Соглашение об открытом небе - фото из открытых источников

Соответствующий закон Владимир Путин внес в нижнюю палату парламента 11 мая. После Госдумы документ должен рассмотреть еще и Совет Федерации.

В Кремле обвинили в этом США, которые покинули Договор об открытом небе еще в ноябре 2020 года. В Вашингтоне подчеркнули, что это произошло  из-за невыполнения Россией своих обязательств в рамках договора.

При этом Россия считает эти обвинения "надуманным поводом" и такие действия США, по их мнению, нарушили баланс интересов других государств-участников.

После подписания документа о выходе России из Договора об открытом небе другие участники не смогут совершать облеты ее территорий.

Справка: Договор по открытому небу — многостороннее международное соглашение, подписанное 24 марта 1992 в Хельсинки представителями 23 государств-членов ОБСЕ, в том числе и Украиной. Договор устанавливает режим открытого неба, цель которого — обеспечить возможность его участникам совершать облеты территорий друг друга.

Напомним, в октябре 2019 года администрация Трампа огласила о желании покинуть Договор об открытом небе.

Добавим, что президент Соединенных Штатов Америки рассчитывает встретиться с главой РФ Владимиром Путиным уже в июне этого года. Не исключено, что лидеры двух стран смогут пообщаться во время весеннего турне президента Америки странами Европы.

Также сайт "Комментарии" рассказывал, когда президент РФ Владимир Путин может уйти с должности. Мнение российского политтехнолога и публициста Станислава Белковского читайте в нашем материале.


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Источник: https://www.interfax.ru/russia/767702
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