Какой международный договор покинула Россия: последствия решения Кремля

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Данило Матюха
Госдума России проголосовала за выход из Договора об открытом небе. Об это сообщает Интерфакс.
Соглашение об открытом небе - фото из открытых источников
Соответствующий закон Владимир Путин внес в нижнюю палату парламента 11 мая. После Госдумы документ должен рассмотреть еще и Совет Федерации.
В Кремле обвинили в этом США, которые покинули Договор об открытом небе еще в ноябре 2020 года. В Вашингтоне подчеркнули, что это произошло из-за невыполнения Россией своих обязательств в рамках договора.
При этом Россия считает эти обвинения "надуманным поводом" и такие действия США, по их мнению, нарушили баланс интересов других государств-участников.
После подписания документа о выходе России из Договора об открытом небе другие участники не смогут совершать облеты ее территорий.
Справка: Договор по открытому небу — многостороннее международное соглашение, подписанное 24 марта 1992 в Хельсинки представителями 23 государств-членов ОБСЕ, в том числе и Украиной. Договор устанавливает режим открытого неба, цель которого — обеспечить возможность его участникам совершать облеты территорий друг друга.
Напомним, в октябре 2019 года администрация Трампа огласила о желании покинуть Договор об открытом небе.
Добавим, что президент Соединенных Штатов Америки рассчитывает встретиться с главой РФ Владимиром Путиным уже в июне этого года. Не исключено, что лидеры двух стран смогут пообщаться во время весеннего турне президента Америки странами Европы.
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